即時中心／黃于庭報導

日本首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事，日本有事」一說，挺台立場堅定，她也多次表態「不會撤回」該說法；不過，此舉卻讓中國外交部氣得直跳腳，喊話中國公民「近期暫勿前往日本」，更於今（18）日起於黃海南部海域進行實彈射擊，中日情勢緊張。對此，我外交部回應，台灣從來就不是問題，而是解答。

「台灣從來就不是問題，台灣是解答」，外交部發言人蕭光偉強調，台灣跟國際社會成員一起合作，維持區域以及台海和平穩定。至於中日關係，外交部持續與日本台灣交流協會，就各領域議題保持密切聯繫。

廣告 廣告

中國近年來在東海、南海、台海，頻繁舉行大規模的軍事及灰色地帶襲擾活動，蕭光偉痛批，此行為對於區域各方造成複合式威脅，嚴重破壞區域和平穩定，同時造成區域緊張情勢不斷升高。

因此，蕭光偉呼籲中方，應該善盡大國責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法；此外，外交部將密切關注，中方近期挑戰國際秩序，造成區域緊張情勢的各種作為，也會持續和理念相近國家緊密合作，確保印太區域和平繁榮以及自由開放。

原文出處：快新聞／緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答

更多民視新聞報導

警界高官倒臥八通關古道 山友發現已無生命跡象

鄭黃會19日登場！李乾龍談藍白合：都是後話

好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝

