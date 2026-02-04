緊張升溫！伊朗無人機逼近美航艦遭擊落 德黑蘭要求更改談判地

2026年2月2日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室接受記者訪問。美聯社



美國在中東地區集結重兵之際，一架伊朗無人機週二（2/3）突然逼近正在阿拉伯海航行的美軍航空母艦「林肯號」，隨後遭到擊落，雙邊緊張情勢一度升溫。但白宮與川普表示，雙邊會談仍按原定計畫進行，不認為德黑蘭會希望去年6月美軍空襲伊朗核設施的行動重演。

美軍中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）在聲明中說，這架沙赫德-139無人機「咄咄逼人地」接近林肯號（USS Abraham Lincoln），且意圖不明，隨後被航艦上起飛的F-35C戰機擊落。此次行動未造成美軍人員傷亡，亦無裝備損毀。

伊朗國營媒體報導，準軍事組織「伊斯蘭革命衛隊」（IRG）正在調查無人機遭「中斷」事件。半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）則在通訊軟體Telegram發文稱，在畫面中斷前，該無人機已成功將拍攝影像傳回伊朗。

這起事件發生之際，外交官員正設法安排伊朗與美國進行核協議談判。美國總統川普（Donald Trump）示警說，隨著美國軍艦正航向伊朗，如果無法達成協議，可能會發生「不好的事情」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞頻道（Fox News），美國特使魏科夫（Steve Witkoff）「預計本週稍後與伊朗舉行會談，這些會談仍按原定計畫進行。」

然而，路透社引述地區知情人士指出，伊朗已要求改變原定週五（2/5）舉行會談的地點，選在阿曼而非土耳其，並將議程範圍縮小到僅就核議題進行雙邊談判，排除其他中東國家的部長級官員參與。

川普在白宮接受記者採訪時表示，美國「現在」正在與伊朗進行談判，但拒絕透露會談地點。他還提到美國去年6月對伊朗核設施的空襲行動，稱「我不認為他們希望這種事情重演」。

在德黑蘭當局對全國性反政府示威活動進行血腥鎮壓後，美伊兩國間的緊張局勢再度升溫，川普政府已強化在中東地區的軍事部署，試圖迫使伊朗達成核協議。川普承諾，將在達成協議前先「解救」伊朗民眾免於政府鎮壓的命運。

林肯號航空母艦打擊群上週抵達中東地區，目前正在伊朗南部海岸約500英里（800公里）處航行。該打擊群帶來5700名增援部隊，與駐紮該地區的3艘驅逐艦及3艘濱海戰鬥艦會合。航班追蹤數據亦注意到有數十架美軍運輸機正飛往中東地區。

