緊張升溫！南京大屠殺88週年將至 日本駐中大使館籲日僑注意安全

日本駐中國大使館今發布了安全警告，呼籲所有中國的日本公民必須格外留意自身安全。（翻攝自維基百科）

隨著下週三（12月13日）南京大屠殺死難者國家公祭日即將來臨，日本駐中國大使館今（5日）發布了安全警告，呼籲所有中國的日本公民必須格外留意自身安全。

日本大使館指出，由於今年適逢「南京大屠殺」發生88週年，又被中國定位為「抗日戰爭勝利80年」，因此紀念日期間，反日情緒往往容易高漲。

中日關係近期已因日本首相高市早苗的「台灣有事論」而趨於緊張。高市早苗此前向日本國會表示，如果中國對台灣採取海上封鎖等行動，日本在某些情況下可能將其認定為「存亡危機事態」，從而允許自衛隊採取武力行動。

廣告 廣告

日本大使館在聲明中表示，與中日歷史問題相關的日子裡，反日情緒通常會高漲，加上近期當地媒體對兩國關係的報導，他們判斷此時需要特別謹慎。因此，大使館敦促日本公民，在近期的外出活動中，要密切注意周遭環境，並盡一切可能確保自身安全。

他們特別請求民眾，務必要避免在公共場所大聲說話（尤其是日語），也不要穿著或攜帶任何會明顯暴露自己是日本人身份的衣物或物品。同時，大使館也提醒在華日僑，應避免前往日本人經常聚集的場所，並特別強調攜帶兒童的家庭必須採取充分的安全防護措施。

更多鏡週刊報導

禁小紅書是打詐關鍵？最根本問題浮現 他喊：誰反對封鎖就是支持詐騙

禁小紅書如掀蟑螂窩！竊取個資更甚抖音 中媒認證的「騙子集散地」

吃麵包配「1飲品」能控制血糖！ 研究揭：效果比水、茶更強