緊張升溫！川普強扣委內瑞拉油輪 美軍空降登船畫面曝光

2025年12月10日，美國司法部長邦迪在社群媒體發布影片顯示，美軍從直升機上空降登船，在委內瑞拉附近海域強行扣押一艘大型油輪。路透社



美國總統川普週三（12/10）表示，美國已在委內瑞拉附近海域扣押一艘受制裁的油輪，此舉不僅推升油價，還使美國與委內瑞拉之間的緊張局勢急劇升溫。

路透社報導，川普（Donald Trump）當天下午在白宮向媒體表示，美國剛剛在委內瑞拉海岸扣押一艘大型油輪，「非常大，事實上是迄今為止最大的一艘油輪」，而且還有其他事情正在發生。當被問及將如何處理這批遭扣押的原油時，他說：「我想我們會予以保留。」

川普長期施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，多次提及美國可能會發動軍事介入。這是川普下令在加勒比海地區大規模增兵以來，首起針對油輪的軍事行動。美國此前曾對疑似販毒船隻實施打擊，引發國會議員與法律人士質疑。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後在X平台發布一則45秒的影片，顯示兩架直升機逼近一艘船隻，身著迷彩服的武裝人員沿繩索垂降登船。她指出，美國聯邦調查局、國土安全部及海岸巡防隊在美軍支援下，對一艘裝載委內瑞拉與伊朗原油的油輪執行扣押令。

川普政府官員沒有透露遭扣押的船隻名稱，但英國海事風險管理公司Vanguard表示，名為「船長號」（Skipper）的油輪據信於週三凌晨在委內瑞拉近海遭劫持。美國曾對當時名為「阿迪薩號」（Adisa）的該船以涉入伊朗石油貿易為由實施制裁。

根據TankerTrackers.com分析的衛星資訊及委國國營石油公司（PDVSA）內部的航運資料，「船長號」於4日至5日期間，在委國主要的石油港口裝載約110萬桶馬瑞（Merey）原油後離港。

油價在扣押消息傳出後上揚。布倫特原油（Brent）期貨LCOc1在盤中一度跌破零點後反彈，收盤上漲27美分（漲幅0.4%）至每桶62.21美元；美國西德州中級原油期貨CLc1亦上漲21美分（漲幅0.4%），收於每桶58.46美元。

馬杜洛週三在一場紀念軍事戰役的遊行中發表演說，但沒有提及油輪遭扣押的報導。他此前聲稱，美國集結兵力旨在推翻他，並奪取該石油輸出國家組織（OPEC）成員國龐大的石油儲備。

