緊張升溫！美伊談判登場前「美警告撤僑」 伊朗軍方進入最高戒備

美國與伊朗代表團於今（6）日於阿曼首都馬斯喀特重啟核子談判，這是自2025年6月美國空襲伊朗核設施後，雙方首次針對核議題進行會晤。然而，會談前夕美伊緊張氣氛急遽升溫，不僅美國國務院於5日晚間發布安全警告，呼籲在伊朗的美國公民「立即撤離」，伊朗方面也宣布自今日晚間起，武裝部隊將進入數月以來的「最高戒備狀態」。

伊朗境內情勢升溫，美方提醒公民保持低調、儲備物資並規劃撤離路線。

根據《CNBC》與多家媒體報導，美國國務院透過「虛擬駐德黑蘭使館」發出警告，要求美國人儘快離開伊朗，並制定不依賴政府協助的撤離計畫。若無法離境，則應就地避難、保持低調並儲備必要物資。此舉被視為對潛在突發軍事衝突的高度戒備，顯示美方對談判前景持保留態度。

與此同時，伊朗外交部官員透露，雖然談判尚未正式啟動，但伊朗已透過阿曼傳達核心立場。根據現行安排，美方首席談判代表與阿曼外交大臣會晤後，將可能展開間接談判。外界指出，伊美雙方長期以「穿梭外交」方式進行溝通，本次也不例外。

伊朗外交部表示，自6日晚間起，武裝部隊將進入數月來最高戒備狀態。

雖雙方對重啟對話表達意願，美國方面則企圖擴大談判範圍，納入彈道飛彈計畫、地區代理勢力支持與人權議題。美國國務卿魯比歐日前表態，若伊朗無法在這些議題上讓步，難以期待實質突破。對此，一名伊朗官員強調，任何美軍或中央司令部人員參與，恐將導致會談破局。

伊朗外交圈指出，期盼由伊朗外長阿巴斯・阿拉格齊與美國中東特使威特科夫僅就核問題展開討論，避免被擴大成政治與軍事對抗。此外，伊朗宗教高層對美國前總統川普的強硬表態仍深感戒慎，尤其近期美軍於波斯灣與周邊地區部署明顯增加，讓德黑蘭方面高度警戒。

地緣政治專家麥克納利（Bob McNally）分析，美伊發生軍事衝突的可能性在未來數週高達75%。可能場景包括：類似對委內瑞拉的封鎖、選擇性空襲、甚至全面戰爭。若美國未採行軍事手段，以色列也可能主動出手打擊伊朗的飛彈、核設施與政治核心人物。

回顧去年，美軍介入以色列為期12天的空襲行動並最後攻擊伊朗核設施。此後，德黑蘭宣稱其鈾濃縮行動已暫停，但國際社會對其核活動監控仍高度關切。

目前，美伊雙方都對會談能否成功未抱太大樂觀態度，但也都試圖爭取談判主導權，避免局勢全面失控。國際社會則高度關注阿曼會談走向與中東局勢發展。

