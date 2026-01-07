緊張升級！中國對日施壓出口限制、考慮限制稀土 日稀土儲備量能亮紅燈

編譯曾宜婕／綜合報導

中國又對日本施壓！據美國媒體報導，中國商務部於6日發布「2026年第1號公告」，宣布即日起對日本實施嚴格的出口管制，範圍涵蓋所有具備軍事潛力的「軍民兩用物項」。有軍事潛力的管制物項中不只包含金屬製品，其中也包含化學物品、電子產品、感應器、航運和航空設備等，清單總數超過800項。此外，中國也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物給日本。聲明表示，任何國家、組織或個人若違反上述規定，將依法追究法律責任。

日本對此提出強烈抗議。有專家指出，雖然中國的出口管制可能不會造成立即影響，但日本過去高度仰賴中國稀土進口，目前的儲備量恐無法滿足各部門的需求。

中國：日本嚴重違反一中原則

中國官方聲明：「日本領導人近期發表了涉及台灣的錯誤言論，暗示軍事干預台海的可能性。」中國發言人表示，這些言論違反「一中原則」，將造成「嚴重的負面影響」。去年11月，日本首相高市早苗發表「台灣有事」的言論，暗示若中國動用武力奪取台灣，東京方面可能會出動軍隊。北京對此反應激烈，要求高市撤回言論，但她予以拒絕，並表示日本對台灣問題的立場始終如一。

日本：嚴正抗議

在中國發布出口管制聲明後，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（Masaaki Kanai）向中國駐日大使提出抗議，要求中國撤回管制規定。金井正彰表示，中方的這些措施「絕對無法接受且深表遺憾」，並且嚴重偏離了國際慣例。

據報導，日本產業經濟省未回應中國聲明，官方仍在評估情況，目前尚未確定中國的出口限制是象徵性的措施，還是真的會對日本造成重大影響。

加坡南洋理工大學助理教授狄倫羅（Dylan Loh）表示：「中國沒有明確規定出口管制的項目意味著他們可能也會將『民生物品』一併列入管制中。但中方是否真的會實施又是另一個問題。」

中國正在考慮對日本祭出「稀土管制」

此外，中國官煤《中國日報》6日引述匿名人士消息報導，中國政府目前正在考慮對日本採取的反制措施包括：收緊特定中、重稀土相關項目的出口許可審查，其中包括釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類。

稀土是製造軍事武器，例如：無人機、戰鬥機、飛彈，以及手機等電子產品的重要原料。據日本官方統計，日本在2024年約有70%的稀土仰賴中國進口。中國就曾在2010年釣魚台事件後，對日本實施稀土管制報復，重創日本經濟和製造業。美媒報導指出，這次中國這次的管制聚焦「擁有軍事潛力的物項」，管制範圍似乎遠不及2010年的「全面禁令」。

日本稀土儲備量能仍不夠

彭博經濟研究院國防領域負責人瓦瑟（Becca Wasser）指出，儘管日本近年來已經採取「降低對中國稀土依賴的措施，但仍然不夠」。

瓦瑟認為，以日本目前的稀土儲存量而言，中國禁令對日本可能不會造成立即的影響，但儲備的量能「不可能滿足所有部門」，光是供給軍事的需求可能都有困難。

