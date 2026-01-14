緊張哥又來了！車反鎖借2千 甜點店開業首日就慘賠

台中緊張哥又出現了，趁店家快打烊前上門。（圖／東森新聞）





台中緊張哥又出現了，他到處借錢，都趁店家快打烊前上門，說自己的手機被反鎖在車上，要回苗栗拿備用機，整個過程表現得相當有禮貌又很緊張，讓店家卸下心防。這次在台中東區一間新開幕的甜點店，開店第一天就遇到緊張哥，老闆還特地到超商領2000元借他，事後發現他竟然就是有名的緊張哥，也讓他開業的第一天就遇到騙子，還沒賺錢就先慘賠。

已經凌晨1點多了，台中緊張哥抓準時機，要來借錢了。甜點店老闆vs.緊張哥：「你方便借我2000塊嗎？」

跟甜點店老闆拿了2000塊之後，就再也沒回來過，老闆實在好氣又好笑，因為開業第一天就被騙錢。當事甜點店老闆：「也算滿奇葩的啦，本來想說好心幫他，怎麼知道變成被騙。」

今（14日）凌晨1點26分左右，甜點店準備打烊，這時緊張哥來了，跟老闆說自己的手機反鎖在特斯拉車上，要去繳停車費。這時老闆也熱心急著幫他，一開始還借手機打給鎖匠，後來不演了，開口說要借2000塊回苗栗，還承諾會再回來，結果卻是一去不回。老闆驚覺受騙，等於開業的第一天就先賠2000元。

當事甜點店老闆：「他就說他是賣槓鈴、啞鈴，閉店之後要去可能維修、更換耗材這樣子，他講得也沒有任何遲疑。」

北屯騙錢男vs.店家員工：「老闆，你知道這附近有沒有汽車之類的解鎖鎖匠？」

手法如出一轍，這名緊張哥去年11月出沒台中北屯，一樣的話術說自己車子被反鎖，想找人幫忙，但就是這個態度讓店家卸下心防。北屯騙錢男vs.店家員工：「打擾，抱歉，對不起。」

總是讓人覺得很有誠意，又很緊張，店家基於熱心幫忙，都會先借錢解圍，結果通通落入圈套，導致機車行也被騙2000元。受害店家陳老闆：「因為他的情緒真的是滿到位的，滿頭大汗，然後人要走的時候，甚至東西都忘記拿。」

緊張哥除了手法一樣之外，特別都是選在晚上，店家準備休息前，抓準心態下手，已經被稱為台中的借錢NPC。這回新開業的深夜甜點店，第一天開市就遇到緊張哥，業績沒賺反而赤字變賠錢。

由於緊張哥到處遊走，出沒台中各大地區，而且利用同情心借錢，報警也難以成案，店家只能PO網讓他曝光，希望大家多注意，別再受騙上當。

