中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

流竄台中到處騙錢的緊張哥又出現了！這回他凌晨出現在台中東區一間甜點工作室，謊稱自己賣啞鈴槓鈴，要到健身房維修器材，但把手機放在車上無法開車門，接著開始演技爆棚，表現的相當急迫，拜託業者借兩千元讓他包車回苗栗，店家好心幫他，沒想到卻是一場騙局。





緊張哥又騙! 稱手機放車上無法上車 誘騙店家得手2千

緊張哥又騙! 稱手機放車上無法上車 誘騙店家得手2千(圖/民眾提供)





看到這熟悉的身影，就知道又是你，緊張哥，你又出現了！這次一樣都是慌慌張張出現在店家門口，比手畫腳，說自己把手機丟在車上，沒辦法開車門，過程中，不忘抓抓額頭，演技又進步了，接下來的劇本，相信大家也很熟悉。

廣告 廣告





緊張哥又騙! 稱手機放車上無法上車 誘騙店家得手2千

緊張哥這回謊稱自己是賣啞鈴槓鈴的 要到健身房維修器材 還留下個資增加可信度(圖/民眾提供)





為了解鎖車門，需要包車回苗栗拿備用機，一開口就是兩千元，但這回緊張哥身分不一樣了，謊稱自己是賣啞鈴槓鈴的，要到健康房維修器材，還留下個資，增加可信度，沒想到又是一場騙局。受害店家，從凌晨一點多，等到凌晨三點多，最後等了個寂寞，緊張哥就像變了心的女朋友一樣，不回來了。





緊張哥又騙! 稱手機放車上無法上車 誘騙店家得手2千

受害店家開市第一天就遇到緊張哥詐騙 將受害過程PO上網讓其他店家有所防備(圖/民眾提供)





這回緊張哥詐騙地點，在台中東區一間甜點工作室，店家PO文說，開工第一天就遇到這種事，真的好氣又好笑，原本慶幸開工首日有開市，沒想到打烊之際，來了超會演"影帝"，營業額直接變赤字，只能將受害過程PO上網，讓其他店家有所防備，一起抵制。而轄區警方尚未接獲報案，表示將持續追查。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：緊張哥又騙! 稱手機放車上無法上車 誘騙店家得手2千

更多民視新聞報導

領錢不能戴口罩了！ATM將「嗶嗶叫」狂響警示音 5試辦銀行出爐

暖心老闆好心收留 出獄男討錢不成深夜行凶險釀3口滅門

關小黑屋毒打、站銬5天不准睡！他被拐到緬甸當「豬仔」奇蹟生還

