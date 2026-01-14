「緊張哥」又來！誆車被鎖借2千 老闆開業首日中招

他到處借錢，都趁店家快打烊前上門，說手機被反鎖車上，要回苗栗拿備用機。（圖／Threads@jun88999授權提供）





台中緊張哥又出現了。他到處借錢，都趁店家快打烊前上門，說手機被反鎖車上，要回苗栗拿備用機，整個過程表現得相當有禮貌又很緊張，讓店家卸下心防，這次台中東區一間新開幕的甜點店，開店第一天就遇到緊張哥，老闆還特地到超商領2000元借他，事後發現他竟然就是有名的緊張哥，開業第一天就遇到騙子，還沒賺錢就先慘賠。

甜點店老闆vs.緊張哥：「我幫你叫UBER嗎，我去對面叫計程車。」

已經凌晨1時多了，台中緊張哥抓準時機，要來借錢了。甜點店老闆vs.緊張哥：「我跟你借，你方便借我2000塊嗎。」

跟甜點店老闆拿了2000塊之後，就再也沒回來過，老闆實在好氣又好笑，PO出整個過程，14日凌晨1時26分左右，甜點店準備打烊，這時緊張哥來了，跟老闆說自己的手機反鎖在車上，要去繳停車費，這時老闆也熱心急著幫他，一開始還借手機打給鎖匠，後來不演了，開口說要借2000塊回苗栗，還承諾會再回來，結果卻是一去不回，老闆驚覺受騙，而且還是開業的第一天就慘賠。

北屯騙錢男：「老闆你知道這附近有沒有汽車之類的解鎖鎖匠。」

手法如出一轍，這名緊張哥去年11月出沒台中北屯，一樣的話術說自己車子被反鎖，想找人幫忙，但就是這個態度，讓店家卸下心防。北屯騙錢男：「打擾打擾，抱歉，對不起對不起。」

總是讓人覺得很有誠意又很緊張，店家基於熱心幫忙，都會先借錢解圍，結果通通落入圈套，導致機車行也被騙2000。

受害店家陳老闆（2025.11.23）：「為什麼大家會相信，是因為他的情緒真的是滿到味的，滿頭大汗然後人要走的時候，甚至東西都忘記拿。」

民眾：「如果他說是坐公車50塊，那個我覺得我可以付，但是如果超過100塊以上，我應該就不會想要幫他了，如果是真的有問題，我們也看的出來，但是通常我們覺得那種會騙的，還是看的出來。」

緊張哥除了手法一樣之外，特別都是選在晚上，店家準備休息前，抓準心態下手，已經被稱為「台中的借錢NPC」，這回新開業的深夜甜點店第一天開市就遇到緊張哥，業績沒賺反而赤字變賠錢，由於緊張哥到處遊走，出沒台中各大地區，而且利用同情心借錢，報警也難以成案，店家只能PO網讓他曝光，希望大家多注意，別再受騙上當。

