上個月報導過，被稱為"緊張哥"的吳姓詐欺慣犯，又再度出沒台中騙錢，用同個話術，表示車鑰匙、錢包鎖在電動車內，鎖定善心店家借款2-3千塊，受害店家表示，他演技精湛，只差沒拿金鐘獎，查詢判決書發現他有多項詐欺前科，但上次被逮也只是函送，根本拿他沒辦法，只能透過報導提醒店家自保。

「緊張哥」又現身騙店家善心！「只差沒得金鐘獎」 演到冒汗.起雞皮疙瘩。

這名詐騙慣犯「緊張哥」的作案手法相當固定，他會穿著黑色外套、黑色短褲，戴著口罩，背著黑灰格紋斜背包，接近善心店家。在12月6日的詐騙過程中，他面對4位熱心民眾，展現出極為專業的「方法演技」，不僅滔滔不絕地說話，還比手畫腳地表演，甚至額頭會隨著情緒冒汗。

「緊張哥」專騙善心店 演技神級冒汗起雞皮疙瘩。

受害店家的女兒表示，「緊張哥」還有一個「大絕招」——他能在說到雞皮疙瘩時，真的讓自己起雞皮疙瘩，這種親眼所見的「真實」反應，讓在場民眾更加相信他的謊言。他完美地詮釋了一名因鑰匙和錢包被鎖在電動車內的焦急車主，不僅動作誠懇，還賦予角色豐富的情緒和性格。

「緊張哥」還有一個「大絕招」——他能在說到雞皮疙瘩時，真的讓自己起雞皮疙瘩。

根據受害店家提供的資訊，「緊張哥」留下的身分證顯示他今年37歲，姓吳。他的特徵是身材壯碩，每次作案都戴著迷彩口罩，背黑灰格紋斜背包，手上虎口處有一個刺青，整個人很會冒汗。他慣用的演技就是裝緊張、冒汗和起雞皮疙瘩。

特徵是身材壯碩，每次作案都戴著迷彩口罩，背黑灰格紋斜背包，手上虎口處有一個刺青。

雖然「緊張哥」在11月中於台中北屯區犯案被逮，但因詐欺罪只是函送法辦，並未能有效遏止他的犯罪行為。據悉，他在11月23日才被抓，但12月6日就再度出來行騙。這次他謊稱自己的特斯拉上鎖，手機和錢包都在車裡，需要借2000元車錢回中壢拿備份鑰匙，甚至拿出自己的身分證給被害人拍照以取信於人。

台中市警局二分局表示，已接獲相關報案，目前已經鎖定特定對象。

