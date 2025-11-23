緊張哥「鑰匙及手機鎖電動車內」連環借錢 多店遭騙

台中市近日發生一起連環詐騙案件，一名身穿帽T的男子利用電動車上鎖的藉口，向多家店家借錢後不歸還。詐騙手法幾乎一致，每次借款金額都是新台幣2000元，且留下的個人資料經查證皆為虛假。目前已有機車行、披薩店及水產店等多家店家受害，警方正在循線調查此案。警方表示，將傳喚該名男子到案說明。

緊張哥「鑰匙.手機鎖電動車內」連環借錢 多店遭騙。(畫面翻攝自 Threads @yesyuantong)

台中北屯出現一名緊張哥，利用半夜找店家求助，說自己電動車不小心上鎖，手機都在裡頭，很緊急無法等，必須要借錢包車回苗栗拿備用鑰匙，開口說要借兩千塊，過程中表現得很緊急，狂流汗，殊不知是演的，因為附近有多家店都表示，遇過同一名男子借錢不還。事件發生在台中北屯路，一名穿著帽T的男子於晚上10點多匆忙進入NS機車行，詢問哪裡有汽車解鎖店。這名男子向機車行老闆表示，自己的電動車停在路口，手機不慎鎖在車內。機車行老闆熱心幫忙查詢鎖匠並撥打電話，但確認電動車無法靠鎖匠解開後，男子表現得越來越著急。

台中男「電動車上鎖」騙術 連環借2000不還。(畫面翻攝自 Threads @yesyuantong)

男子聲稱無法等到隔天將車拖回原廠，請求店家能否載他回苗栗拿備用鑰匙，若不行就借1000元讓他包車回去。為取得店家信任，男子在櫃檯積極寫下姓名、電話、車牌和身分證字號，並承諾會歸還借款。隨後男子又稱自己頭被門夾到，希望多借1000元，總共借了2000元後便離開，之後再也沒有出現。

台中男「電動車上鎖」騙術 連環借2000不還。(圖／TVBS)

機車行老闆將此事發布在網路上後，立即有其他店家回應遭遇相同情況。一名受害的披薩店老闆陳先生表示，如果只有一家店受騙，可能還會懷疑對方真的需要幫助，但陸續有三家店都遇到同樣情況，絕對不是巧合。他指出，這名男子每次都使用電動車不小心上鎖的藉口，表現得匆匆忙忙，且借款金額都是2000元。

台中男「電動車上鎖」騙術 連環借2000不還。(畫面翻攝自 Threads @yesyuantong)

另一家受害的水產店曾拿著男子留下的姓名和身分證字號到派出所查詢，發現資料根本不符。然而，考慮到報案後還需要警方調閱監視器等程序，店家不想浪費社會資源，只好默默承受損失。警方表示，目前尚未接獲相關報案，但男子的行為可能已涉嫌詐欺，將循線調查將其傳喚到案說明。這起案件顯示利用小額度借錢不還的手法，專門針對不願麻煩報案的熱心店家下手。

