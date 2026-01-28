【緊張囉】實況主羅傑被告「妨礙名譽」！本人無奈表示「明明被噴的都是我」
台灣知名實況主羅傑在昨（28）日實況結束工商環節後正準備開開心心來下棋時，表示媽媽幫他收了一封信，沒想到打開來一看自己卻成為了妨礙名譽的被告人，一頭霧水的他無奈表示「不想跑警局」、「明明被噴的都是我」。
羅傑因人氣火紅吸引大批粉絲，但大紅大紫的他也時常為此遇到一些困擾，在今年一月時 Threads 平台上一名網友與盜用大頭貼的傑寶粉絲引發口角，甚至讓他一氣之下表示會到警局備案，但告的卻是羅傑本人。
而羅傑在實況中表示自己收到一封「來自警局的公文封」信件，內容稱「羅晟原涉嫌妨礙名譽，請至大安分局偵查隊進行筆錄」讓他氣到不行：「這年頭總是有人愛蝦七八亂告」，並表示自己才不可能會去警局一趟「浪費時間」，但畢竟涉及法律層面的問題，他思索再三後決定還是明天打通電話向信件上的聯絡人確認。
中華民國刑法第 二十七 章 妨害名譽及信用罪
第 309 條
公然侮辱人者，處拘役或九千元以下罰金。
以強暴犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。
第 310 條
意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。
散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。
對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。
雖然目前並未說明是不是與今年一月的 Threads 風波有關，但也有粉絲認為可能是去年羅傑在積分怒噴的那位玩家，而該場對戰的精華影片也被網友翻出並紛紛留言：「緊張囉底迪」、「法院粉絲見面會」。但羅傑表示會在實況上向大家更新後續、說明事情的來龍去脈，也有好傑寶祝福他能早日順利解決事情，不要過年還在處理官司。
