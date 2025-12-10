緊張持續升級？美軍2架超級大黃蜂現蹤委內瑞拉灣上空

2025年12月6日，一名示威者在美國舊金山手持「把手從委內瑞拉拿開」的標語。路透社



美國和委內瑞拉的緊張關係依舊持續，美軍2架戰機9日在委內瑞拉灣上空盤旋，顯示川普政府與馬杜洛敵對行動似乎還在升級。

英國《衛報》報導，委內瑞拉和南美洲媒體9日皆密集追蹤FlightRadar24等飛行器網站的動態。網站顯示，2架F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornets）一同飛入狹窄的委內瑞拉灣，2架戰機從委內瑞拉人口最多的城市馬拉開波（Maracaibo）北方飛過，飛行約40分鐘。

FlightRadar24在X平台推文表示，這是該網站關注度最高的航班。

根據「戰區」（War Zone）網站報導，2架美國海軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電子戰飛機9日也飛越了委內瑞拉灣北部海域。

委內瑞拉宣稱委內瑞拉灣是其領土的一部分。但美國一直以來就對委內瑞拉的邊界劃分提出質疑，稱其侵占國際水域和領空。

美國國防部在給《衛報》的聲明中淡化此事件，一名官員在聲明中指出：「國防部在包括委內瑞拉灣上空在內國際空域，進行例行、合法的行動。我們將繼續安全、專業地飛行，並遵守國際法，以保護國土安全，監控非法活動，並維護美洲地區的穩定。」

美國指控來自委內瑞拉的運毒船危害美國民眾，今年9月起至少發動21次打擊行動。馬杜洛則指控美國政府意圖推翻他。

美媒報導，川普上月21日與馬杜洛通電話，給出他與家人離開委內瑞拉的安全期限；但在馬杜洛提出包括保全家人、司法豁免、解除制裁等多項要求遭拒後，川普給出11月28日的最後通牒也隨之失效。

美國Politico新聞網站9日刊出川普專訪，他宣稱「馬杜洛的好日子不多了（days are numbered）」。川普也重申將打擊毒品走私的軍事行動擴展到委內瑞拉境內的誓言，稱「我們很快就會在陸地上打擊他們」。

