緊張誤踩油門？換車道追撞又衝店 娃娃機台噴飛

台南市 / 綜合報導

昨(5)日上午10點多，一名73歲的蔡姓駕駛，開車行經台南永康區中正南路時，疑似變換車道不慎，先追撞前方車輛，接著整部車失控，衝往路邊飲料店及娃娃機店，猛烈撞擊，機台全被撞飛倒地，現場一片狼藉，警方獲報趕抵現場，初步調查，沒有酒駕情事，至於駕駛是肇事後緊張誤踩油門才衝進店裡，還是說有其他原因？現在都有待調查，幸好整起意外沒有人員受傷。

一整排的娃娃機台，瞬間噴飛東倒西歪，電線通通被扯斷，揚起大片煙塵，這究竟是怎麼一回事，難道是有大力士為了出貨撞機台嗎？換個角度看，原來是有一部車頭凹陷的銀色休旅車，突然衝往路邊店面，撞擊飲料店後，再往前推撞，機台全被撞離原本位置。

飲料店員工：「碰一聲然後就趕快走下來，客人先把水的開關關掉，因為水管有破掉。」聽到巨響，飲料店員衝出來查看，都傻眼了，因為外面一團亂。

飲料店員工VS.記者：「都壞掉了然後那個馬達都飛到隔壁了，損失不少喔，不少這邊估計，公司估計起來大概要50萬跑不掉。」馬達、水管遭受波及，連接兩間店面的鐵皮全都凹陷，娃娃機店更是慘重，玻璃碎片掉滿地，機台毀損，只能先將內部獎品放置大型垃圾袋內。

車禍就發生在5日10點多，當時73歲的蔡姓駕駛，行駛在台南永康區中正南路，疑似變換車道不當，先追撞前車自小客車，接著整部車失控，撞路邊兩間店面。

台南永康分局副分局長謝貴琳：「所幸無人受傷駕駛人均無酒駕情事。」7旬駕駛，是不是因為肇事後緊張，才會誤踩油門，一路衝往路邊，現在警方也還要持續調查，但再看一次當時驚悚瞬間，真的是嚇壞不少人，後續除了修車外，也還得賠償兩間店面的損失，但幸好沒有人員為此受傷。

