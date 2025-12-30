緊張! 中國"環台軍演" 我國漁民出海疑直擊中艦作業

南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導

中國展開「正義使命-2025演習」，範圍環繞台灣四周海域，雖然今天海象不佳，大部分的漁船都沒出海，但有部分漁民是因為聽到軍演消息，才改變出海計畫，而澎湖漁民出海時，還直擊疑似中國的軍艦在海上作業，氣氛相當緊張。





澎湖漁民出海，直擊疑似軍艦的身影。（圖／民視新聞）

澎湖漁民：「兩艘在巡航，一個南一個北啦。」澎湖漁民出海，直擊疑似軍艦的身影，漁民的雷達圖上也能看到多艘軍艦的身影。中國宣布對台軍演，公告30號早上8點到下午6點，進行實彈射擊，全台戒備，漁港邊有不少漁民接獲消息後，改變計畫，留在港邊曬網，也有漁民透露，東北季風影響，海象不佳，出海的漁民本來就比較少。澎湖漁民：「風很大還要出海，軍演有關係嗎，不知道啦應該沒有。」緊急收網避讓的，還有基隆港區的漁民，即使目前風平浪靜，但漁會緊急透過漁業電台廣播，要求漁民等軍演結束後再作業。基隆漁民：「就很困擾嘛他太近了，靠台灣太近了啦，也是有這個顧忌就回來，生計都沒有了，對啊就沒有辦法。」基隆漁民：「廣播說要軍事演習，東北季風也到了，不然應該沒有那麼早回來，一艘船在外面軍事演習遇到了，當然一定是會有壓力啊。」

漁民接獲軍演消息後都留在港邊曬網，也有漁民透露，東北季風影響，海象不佳，出海的船比較少。（圖／民視新聞）





同樣感受到壓力的，還有宜蘭頭城的漁民，漁船早早靠港停泊，船員把握時間修理設備、洗衣曬網。宜蘭頭城區漁會總幹事鄭閔澤：「各方面的情勢上升，所以漁民一定還是會擔心，自己的生計會有影響，目前對於頭城這邊倒還好啦，因為我們這邊其實都是屬於近海漁業，比較少遠洋的漁船在我們這邊，所以在正常的捕撈範圍裡面，是比較沒有什麼問題。」近海漁業的漁民，因出海距離較短，目前仍正常作業，只是中國解放軍軍演擾台，仍打亂部分漁民的出海計畫。

