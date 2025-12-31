緊張！婦人持菜刀闖台中地院「學切菜」 驚動10多警持盾牌包圍

楊姓婦人帶著菜刀進入台中地院，被X光機檢查出來，大批員警持盾牌到場將她包圍。示意圖，AI生成



北捷台北車站、中山站商圈本月19日才發生隨機攻擊案，今天（12/31）適逢跨年夜，全台警方高度戒備。不料，台中楊姓婦人上午11時許欲前往台中地院的郵局領錢，通過X光機時警方發現她包包中藏了一把菜刀，當場攔下，楊婦情緒失控，與法警大吵，驚動轄區警方10多人持盾牌到現場，將人帶回調查。

楊婦今天上午11時許帶著包包、提袋打算到台中地院1樓的郵局領錢，按規定通過X光機安檢時，大門值班法警、警衛驚覺婦人包包內帶了1把菜刀。

法警當下立刻要求楊婦不可將刀械攜帶進入法院，不料楊女情緒失控，當眾大罵「為什麼不可以！」、「你憑什麼罵我」，宏亮的聲音吸引人潮圍觀，現場都好奇發生什麼事，加上當時是用餐時間，路過民眾紛紛探頭張望。

因楊婦堅持不願離去，也拒絕交出包包中的菜刀，雙方一度僵持；特別日前才發生張文隨機砍人案件，警方不敢大意，通報轄區分局出動10多人手持防彈盾牌、身穿防彈背心趕赴現場，楊婦見狀仍激動大吼，最後在警員勸說下，才同意到警局配合調查。

據了解，楊婦向警方表示，包包內的菜刀是要向朋友學切菜，當下菜刀放在包內，並沒有拿出揮舞或恐嚇他人，是否觸犯刑事或《社會秩序維護法》等，警方還要再研議。

