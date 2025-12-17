緊急出口「小綠人」有名字 悲慘歷史曝光

全球通用的緊急出口標誌「小綠人」其實有名字，網友分享這個小綠人叫「皮特托先生」，引發討論。這個標誌背後其實有段悲傷故事，1970 年代日本發生大型火災，造成上百人傷亡，檢討後發現缺乏明顯統一的逃生標誌，為解決問題，日本消防安全協會舉辦標誌設計比賽，最終「小綠人奔向逃生出口」的設計脫穎而出，如今已成全球通用的緊急出口標誌。

近日社群平台Threads上發起一系列的冷知識大賽，位網友分享，全世界緊急出口常見的「小綠人」標誌，那位小綠人其實有名字，就叫皮特托先生（ピクトさん）。貼文引起熱烈討論，不少人驚呼，這真的是超冷門的知識，從來沒有聽說過。

而緊急出口的「小綠人」背後其實有一段悲傷的故事。日本交流協會曾在臉書粉專上分享，日本於1970年代曾發生2起火災事故，導致上百人傷亡，事後檢討發現火災發生時，民眾逃生不利的原因是因為火災出現的煙霧會遮擋民眾視線，且慌亂中難辨認出口方向，加上沒有統一的緊急出口標誌導引，這才使得很多人來不及逃生。

為了解決這個問題，1978年日本消防安全協會舉辦「緊急出口標誌」的設計比賽，由「小綠人奔向逃生出口」的標誌獲勝，1982年由多摩美術大學的教授改良後，便開始在公共場合使用，後來參加了國際ISO安全標誌大賽，獲得評審認可，如今變成全球通用的緊急出口標誌。

