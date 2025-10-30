緊急加場！文學經典《好餓的毛毛蟲秀》回歸臺灣 爸媽快記購票資訊

【緯來新聞網】全球兒童文學經典、繪本大師艾瑞・卡爾（Eric Carle）的代表作改編偶劇《好餓的毛毛蟲秀》（The Very Hungry Caterpillar Show）宣布重磅回歸臺灣！這場備受期待的國際級親子盛宴，不僅融合了4本膾炙人口的經典繪本《好餓的毛毛蟲》、《棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼？》以及《十隻橡皮小鴨》，更將帶來亞洲首次演出的全新故事《好忙的蜘蛛》（The Very Busy Spider）。消息一出即引發搶票熱潮，早鳥票開賣兩週內即有半數場次接近完售，主辦單位緊急宣布加開場次，並同步公布新竹場資訊。

透過三名操偶師將有75隻動物戲偶搬上舞台，是《好餓的毛毛蟲秀》非常經典的演出形式。（圖／愛樂愛城、環心娛樂提供）

本次臺灣巡演由愛樂愛城、環心娛樂共同主辦，並由創下票房奇蹟的《勸世三姊妹》劇團「躍演」擔任製作。這是躍演再度攜手資深百老匯製作人丁墾（Ken Dingledine）的國際級作品。



丁墾現為環心娛樂首席製作人，他擁有超過20年以上在百老匯、倫敦西區及亞洲等國際劇場製作及授權經驗，相當看好臺灣表演藝術潛力。不僅今年初成功將《勸世三姊妹》推向紐約進行國際版改編，更積極引進國際優秀作品，如《少年Pi的奇幻漂流》和《The Reunion 重聚》音樂劇明星演唱會等。這次帶來《好餓的毛毛蟲秀》，丁墾指出：「這齣戲在美國曾創下長達8個月的常駐演出紀錄，我們驚喜地發現它意外地啟發了許多孩子建立健康的飲食觀念，並讓他們首次體驗現場劇場的魅力。這次我們將原汁原味的表演帶到臺灣，相信在躍演劇團的精湛製作下，將為台灣親子帶來一場充滿活力的沉浸式體驗。」

《好餓的毛毛蟲秀》自美國原裝來台。（圖／愛樂愛城、環心娛樂提供）

《好餓的毛毛蟲秀》由美國洛克菲勒工作室（Rockefeller Studios）精心打造，其創立者喬納森・洛克菲勒（Jonathan Rockefeller）特別向臺灣觀眾親自錄製影片，喬納森興奮地分享這次巡演的獨家內容：「《好餓的毛毛蟲秀》已走過全世界超過20個國家，我非常期待今年能來到臺北表演藝術中心首演！這次巡演納入了全新的《好忙的蜘蛛》，更是第一次在亞洲地區演出。整場秀將動用75個神奇動物木偶，包括我個人最愛的『藍色的馬』，我等不及要與大家見面了！」



此次2025《好餓的毛毛蟲秀》臺灣巡演，躍演邀請具備豐富經驗的導演高聖芸（Pipi）帶領三位優秀演員卜凱蒂、許照慈、劉思佑，透過75隻精美、色彩鮮豔的手工動物偶，以精湛的操偶技巧賦予角色生。這場大型偶戲作品成功結合了豐富生活教材與基礎英語口語練習元素，並在45分鐘內創造一場高專注度、零冷場的魔幻時刻，至今已吸引全球超過 300 萬觀眾觀看。售票資訊洽UDN售票網。

《十隻橡皮小鴨》輕鬆讓孩子學會數數。（圖／愛樂愛城、環心娛樂提供）

《好餓的毛毛蟲秀》演出資訊與購票



臺北首演： 2025年12月19日（五）至12月21日（日），共8場，於臺北表演藝術中心盛大啟動。



新竹加場： 2026年1月10日（六）移師新竹市文化局演藝廳加場演出。



購票方式： 詳情請上官方社群臉書、Instagram及UDN售票網。

