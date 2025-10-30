緊急加場！文學經典《好餓的毛毛蟲秀》登台 45分鐘零冷場
全球兒童文學經典、繪本大師艾瑞・卡爾（Eric Carle）的代表作改編偶劇《好餓的毛毛蟲秀》（The Very Hungry Caterpillar Show）宣布重磅回歸台灣。這場國際級親子盛宴融合四本經典繪本故事，更首次在亞洲演出《好忙的蜘蛛》（The Very Busy Spider），消息一出引發搶票熱潮，主辦單位緊急宣布加開場次，並公布相關售票資訊。
《好餓的毛毛蟲秀》由美國洛克菲勒工作室（Rockefeller Studios）打造，創立者喬納森・洛克菲勒（Jonathan Rockefeller）特別為台灣觀眾錄製影片分享巡演亮點。他興奮表示：「這齣秀已走過全球超過20個國家，我很期待今年在台北表演藝術中心首演！這次加入全新的《好忙的蜘蛛》，是亞洲首次演出。整場秀動用75個神奇動物木偶，包括我最愛的『藍色的馬』，迫不及待與大家見面！」
本次台灣巡演由創下票房佳績的《勸世三姊妹》劇團「躍演」負責製作。這是躍演再次與資深百老匯製作人丁墾（Ken Dingledine）攜手推出的國際作品。身為環心娛樂首席製作人的丁墾表示：「這齣戲在美國曾創下8個月常駐演出的紀錄，我們發現它幫助孩子建立健康飲食觀念，並首次體驗劇場魅力。這次將原汁原味的表演帶到台灣，相信在躍演劇團的製作下，會為親子觀眾帶來充滿活力的沉浸式體驗。」
此次2025年台灣巡演，躍演邀請經驗豐富的導演高聖芸帶領演員卜凱蒂、許照慈、劉思佑，透過75隻色彩鮮艷的手工動物偶，以精湛操偶技巧賦予角色生命。這場大型偶戲結合生活教材與基礎英語口語練習元素，在45分鐘內打造高專注度的魔幻時刻，至今已吸引全球超過300萬觀眾欣賞。售票資訊可洽UDN售票網。
