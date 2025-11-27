緊急喊卡！SpaceX火箭驚傳「不明狀況」 齊柏林衛星被迫滯留地球

財經中心／師瑞德報導

原訂於今（27）日凌晨發射的「齊柏林衛星」（FS-8A）任務，因SpaceX火箭準備過程中出現不明狀況，發射倒數一度停在T-15分33秒後即中止倒數，SpaceX隨後正式宣布取消本日發射，並將下一次發射視窗順延至台灣時間11月29日凌晨2時18分。

SpaceX宣布延後發射 只為任務零風險

「齊柏林衛星」是台灣自製光學遙測星系「福衛八號」的首顆衛星，原定搭乘SpaceX獵鷹九號火箭（Falcon 9），於美國加州范登堡太空軍基地升空，執行Transporter-15任務。根據SpaceX在發射直播與社群平台上的說明，火箭發射前的每個細節都必須精準無誤，即使是微小異常也可能對任務造成風險，為確保火箭與衛星的完全安全，決定暫緩發射以進一步檢查。

齊柏林衛星與火箭狀況正常 TASA團隊持續待命

國家太空中心（TASA）強調，目前無論是火箭或齊柏林衛星的技術狀態均維持「健康」，本次延期純屬預防性措施，並非因系統故障。TASA在美國范登堡基地的福衛八號任務整測團隊將持續待命，密切監控火箭整備情形與衛星狀況。

TASA也宣布，原訂今晨2時起於官方Facebook與YouTube直播的「福衛八號升空特別節目」，將同步順延至11月29日（六）凌晨2時起重新開播，陪伴全台民眾再次迎接歷史性時刻。

國產星系啟航 續寫台灣太空新篇章

「福衛八號星系」由八顆台灣自製光學遙測衛星組成，未來將逐年陸續升空，建構台灣首座自營衛星星系，強化地表影像監測能量。其影像解析度可達一米以下，相較現役的福衛五號更具即時性與清晰度，將大幅提升台灣在災防、農業、環保及國土監測等面向的空基觀測能力。

國家太空中心呼籲，民眾與太空迷可持續關注TASA官方網站與社群平台，即時掌握最新進度，一同見證台灣太空技術的新里程碑。

🚀最新發射時間：台灣時間 2025年11月29日（六）凌晨2時18分



📺直播平台：TASA官方Facebook／YouTube 頻道同步播出

