緊急報案仍晚了一步…31歲女陳屍車內！她生前曾傳「負面訊息」給前夫

社會中心／陳弘逸報導

新北市31歲無業的曾姓女子，昨天（14日）被發現車停在中和區員山路中坑公園旁，人陳屍車內。(圖/翻攝畫面)

新北市31歲無業的曾姓女子，昨天（14日）被發現車停在中和區員山路中坑公園旁，人陳屍車內；經查，遺體無明顯外傷，排除外力介入，據悉，她在案發前，曾傳「負面訊息」給前夫後，人就失聯，被發現時，人已死亡，後續警方將通知家屬並報請相驗釐清死因。

昨天（14日）下午4時許，曾女被人發現，將車停在中和區員山路中坑公園旁，人則陳屍在車內，明顯死亡，並由警方封鎖現場，派鑑識人員勘驗，遺體無明顯外傷，也無外力介入跡象，排除他殺嫌疑。

死者遺體無明顯外傷，也無外力介入跡象，排除他殺嫌疑。(圖/翻攝畫面)

據《自由時報》報導，死者曾女本身無業，生前曾傳「負面訊息」給前夫之後，人就失聯；因此，前夫才通報警方尋人，並依手機位置在中和區員山路找到她，但仍晚了一步，後續將通知家屬並報請相驗釐清死因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

