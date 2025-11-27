緊急安置10天 母淚控1歲兒「滿身傷」驗傷提告傷害

母控1歲男童被安置10天，竟滿身傷已提告傷害。（圖／TVBS）

新北市一名1歲男童在被社會局緊急安置期間，竟出現頭部紅腫及背部瘀青等多處傷勢，引發家長強烈不滿並提出告訴。這名男童因父母激烈爭吵並有不當言論而被緊急安置，但僅僅10天後，男童媽媽發現孩子身上多處傷痕，質疑社工說詞前後不一，先稱是蚊子叮咬，後又說看監視器是孩子自己撞到，卻又改口沒看監視器。新北市社會局已更換照顧者並調離原負責社工，強調將以最高標準維護兒童權益，但家長仍堅持透過法律途徑釐清真相。

母控1歲男童被安置10天，竟滿身傷已提告傷害。（圖／TVBS）

這起事件源於一對父母的爭吵，其中一方以孩子生命作為要脅，導致新北市社會局家防中心啟動緊急安置措施。男童媽媽表示，在11月16日孩子被接走後，到台大急診室第一次見到孩子時，發現他全身是傷，傷勢比照片顯示的還要嚴重。她指出，孩子額頭有明顯紅腫，社工解釋說是蚊子叮咬所致。當她後來看到孩子背部瘀青，詢問是否有監視器畫面可查看孩子如何受傷時，社工先說有看過監視器，孩子是自己撞到的，隔天又改口說沒看過監視器。

廣告 廣告

新北市議員張維倩也關注此案，她指出男童嘴角部分紅腫並產生濕疹，而這些狀況在11月16日之前並不存在。據了解，男童於11月16日被接走，18日額頭就出現紅腫，24日出現瘀青。在家長堅持要查看監視器畫面後，社工說詞產生變化。家長於26日帶孩子驗傷，隔天正式提告傷害罪。

新北市社會局副局長許秀能表示，家防中心安置孩童後，以每週五次的高密度訪視頻率關切孩童情況。社工在發現孩童傷勢後，立即將他帶往醫院就診並更換照顧者。社會局已調整安置方式，未來也會持續密切訪視，等家長提出爭吵時有其他照顧者等相關配套措施後，就會讓孩子回家。然而，對男童家長而言，看到1歲兒子滿身傷痕且失去笑容，擔心孩子受到不當對待，心中的疑慮難以釋懷。他們希望透過法律程序，能夠查明孩子受傷的真相。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

獨／「只是換尿布！」嬰兒大腿骨折惹虐兒疑雲 家長崩潰求還清白

佯裝陪玩大哥哥？目擊者：男大生連續親吻男童3次 家長氣報警

6歲童胸口瘀青！ 家長怒控補習班師肘擊 業者力挺師

南投童「坐3樓陽台圍牆吃飯」雙腳懸空！警急尋家長 社工將家訪

