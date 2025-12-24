緊急應變指揮學院獲國際認證 新北消防局站上世界舞台

cnews204251224a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市政府消防局站上世界舞台，再創國際佳績。消防局表示，緊急應變指揮學院（ERCA）於美國ETC Simulation，主辦的「第21屆ADMS全球使用者大會」中，獲主辦單位認證為「世界級訓練中心（World-Class Training Center）」。並受邀與來自歐、美、亞共7國消防與應變單位，進行專業交流。這項肯定也是大會創辦21年來，首次頒授的特殊榮譽，意義深遠。

新北市政府消防局長陳崇岳，在今（24）日的市政會議中，將這份國際榮耀成果，獻給市長侯友宜。也感謝市長長期以來，對消防專業發展的高度重視，以及對消防人員安全、訓練品質與科技導入的全力支持，讓新北消防得以持續深化訓練能量、穩健邁向國際舞台。

陳崇岳表示，緊急應變指揮學院（ERCA），透過導入ETC Simulation所開發的ADMS（Advanced Disaster Management Simulator）系統，推動VR情境式指揮官訓練，成功建立貼近實務、接軌國際的數位化指揮訓練模式。這次獲得國際權威大會的高度肯定，不僅是對新北消防指揮訓練成果的具體認證，更象徵台灣消防專業，正式躋身世界一流行列。

緊急應變指揮學院（ERCA），自市長侯友宜在民國108年建置啟用以來，已與歐、美、亞多國消防、警政、軍事及關鍵基礎設施單位交流，累積近40次國際專業互動，持續透過實務分享與技術交流，精進災害應變與指揮決策能力，不僅展現新北消防的訓練實力，也讓世界看見台灣，在防災與應變科技上的專業能量。

消防局強調，這項成果來自市府團隊明確的政策方向，更仰賴ERCA團隊與第一線消防人員，在看不見的地方長期投入、持續精進。未來新北市政府消防局，將持續深化智慧防災、強化指揮決策訓練，並透過國際交流合作，守護人員安全，為市民打造更安全、更具韌性的城市。

照片來源：新北市府提供

