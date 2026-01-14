緊急戒嚴涉內亂！尹錫悅被控叛亂頭目 檢察官求處死刑

韓聯社報導，韓國法院預計2月19日對前總統尹錫悅涉嫌「內亂首謀罪」遭到起訴案，做出裁決。

韓聯社報導，韓國法院預計2月19日，對前總統尹錫悅涉嫌「內亂首謀罪」遭到羈押起訴一案，做出裁決。（戚海倫報導）

南韓檢方要求，如果前總統尹錫悅因為他試圖實施戒嚴令失敗、而被判有罪，則應該判處死刑。英國廣播公司BBC報導，首爾法院聽取了尹錫悅審判的結案陳詞，他被指控為「叛亂的頭目」。法院預計在2月宣判。在韓國，檢察官提出的量刑建議，不是總能得到法院支持。

韓聯社今天報導，韓國法院預計在2月19日對尹錫悅宣布緊急戒嚴、涉嫌「內亂首謀罪」遭到起訴一案，做出裁決。負責調查2024年12月內亂事件的特別檢察組已經向法院請求，對前總統尹錫悅，正式求處死刑。檢方表示，本案性質極其惡劣，「必須比對前總統全斗煥、盧泰愚的審判，更嚴厲地加以制裁」，因此向法院求處尹錫悅死刑。

BBC報導，65歲的尹錫悅是韓國史上第一位被拘留的在任總統。他已經被拘留幾個月，面臨多起刑事審判。韓國現任總統李在明，在尹錫悅被彈劾後舉行的提前選舉中當選。儘管尹錫悅已經下台，但他在右翼圈子，仍然擁有忠實的擁護者。