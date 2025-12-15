緊急撤離！Kakao總部遭炸彈恐嚇勒索百億 員工全數「居家辦公」

國際中心／程正邦報導

南韓知名網路科技公司Kakao收到恐嚇信，聲稱已在京畿道城南市板橋新都市的Kakao總部大樓安置炸彈。（示意圖／google maps）

南韓科技巨頭遭點名 勒索 100 億韓元

南韓科技業巨擘 Kakao 位於京畿道城南市盆唐區的「板橋 Pangyo Agit 新都市」總部大樓，於今（15）日上午籠罩在爆炸物威脅的陰影下。南韓警方在上午 11 時 09 分接獲 Kakao 公司通報，有人揚言已在大樓內設置自製爆裂物，並點名公司高層，威脅將以自製槍械進行殺害。

據《韓聯社》及南韓警方的調查指出，恐嚇者要求 Kakao 方面必須匯款 100 億韓元（約新台幣 2.1 億元）至指定帳戶，這起事件已不只是單純的惡作劇，而是涉及巨額勒索的重大公共安全威脅。為確保員工安全，Kakao 緊急宣布全體員工立即改為居家辦公。

Kakao開發的PotPlayer和KakaoTalk應用程式在韓國和世界擁有高使用率，目前全球擁有18.2億的使用者。（資料照）

恐嚇訊息內容曝光：發文者自稱「高中輟學」

這起威脅事件的訊息來源來自 Kakao 板橋總部的客戶服務中心（CS Center）公告欄。警方調查發現，一名自稱「高中輟學生的 A 某」在當天早上 7 點 10 分和 7 點 12 分，兩度發布恐嚇消息。

貼文者宣稱已在 Kakao 板橋總部的藏身處安裝了一個簡易爆炸裝置，並詳細威脅將用自製槍械殺死公司高層。由於恐嚇內容具體且涉及致命武器，警方、軍方與消防單位立即啟動了最高等級的緊急應變程序。

警方特攻隊進駐：全面封鎖與追蹤 IP

接獲通報後，南韓警方隨即派遣了警察特攻隊進入 Kakao 辦公大樓進行全面搜索，同時封鎖了周邊區域並實施交通與安全管制。除了警方外，盆唐消防署、第 15 航空團，以及軍方的爆裂物處理小組（EOD）等專業單位也迅速抵達現場支援，以防範突發狀況。

然而，警方在進一步調查後發現，這名所謂的「A 某」名下曾於 11 月 9 日及 12 月 9 日出現過內容相似的恐嚇通報，並曾接受大邱南部警察署調查。但 A 某對此聲稱可能是遭他人冒用其名義犯案。

警方相關人士表示，目前研判 A 某並非實際發文者，已透過 IP 位址追蹤等數位鑑識方式，全力鎖定並追緝真正的嫌疑人。警方強調，必須在完成整棟建築物搜索後，才能確認現場是否真的設置爆裂物，並依據搜索結果判斷實際危險性。

