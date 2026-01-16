緊急澄清！鬍鬚張：小魯39元從未調漲 71元是這款

滷肉飯連鎖店「鬍鬚張」，宣布有部分品項漲價。（圖／東森新聞）





知名滷肉飯連鎖店鬍鬚張，宣布有部分品項漲價，其中小碗的「飄香飯」漲到71元，引來消費者誤會，以為是「滷肉飯」漲價。對此，鬍鬚張緊急澄清，說小碗滷肉飯的價錢始終都是39元，從2017年漲價之後，已經凍漲8年，不曾漲價。

粒粒分明白米飯，淋上招牌黃金滷汁，滷肉飯霸主鬍鬚張，好滋味令人忍不住多吃幾碗。但最近想吃得多掏錢，因為1/12起，共有48個品項調漲，但這消息竟然讓消費者誤會大了。

鬍鬚張在社群平台上發文澄清，原來小碗的飄香飯從66元漲5元，卻有人誤以為是小碗滷肉飯漲到71元。

鬍鬚張強調，小碗滷肉飯自從2017年10月漲價過後，就一直維持39元，就算中間經歷多項原物料漲價，仍然堅持8年凍漲。

而真正漲價的飄香飯，則是因為裡頭還有滷蛋、青菜、滷筍絲等配菜，產品定位跟一般滷肉飯完全不同。這回因為漲價引起誤會，店家親上火線說清楚、講明白，希望能顧客再度回心轉意。

