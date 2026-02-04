緊急赴美交涉疑未果 南韓貿易代表：美擬正式公告上調關稅
南韓國會遲遲未通過與美國談定的貿易協定，美國總統川普早前揚言將對南韓關稅從15%調升至25%，南韓外交部長趙顯和貿易代表呂翰九隨即緊急赴美活動和磋商，但未見成果。南韓貿易代表3日表示，美方準備正式公告上調對南韓關稅。
韓聯社報導，南韓產業通商資源部長呂翰九3日表示，據他所知，美國政府各部門之間正透過官報正式公告上調對南韓關稅事宜進行協商。
美國總統川普1月底發文指出，由於南韓國會尚未將美韓協議正式立法，因此要將南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。
呂翰九3日結束與美方的關稅問題磋商行程後，在華府接受南韓記者團採訪時表示，他與美國貿易副代表會晤時，已重點說明南韓落實對美投資計畫及履行非關稅領域相關協議的立場與意願，並表示相關進程已有進展。呂翰九並表示，由於美方尚未完全理解兩國體制上的差異，南韓必須持續與美方接觸溝通。
其他人也在看
頻釀悲劇！陸2027年起禁止「隱藏式」車門把手 創全球首例
中國大陸將自2027年起，禁止汽車採用「隱藏式」車門把手設計，成為全球首個淘汰該設計的國家。這類設計最早由特斯拉（Tesla）引入，並被包括小米在內的多家大陸車廠採用。
布魯克林決裂老爸貝克漢！百億富豪岳父首回應：我女兒女婿都很棒
貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前發聲明將家庭分歧攤在陽光下，與父母關係決裂。近日他的億萬富翁岳父尼爾森佩爾茲（Nelson Peltz）受訪時被問及此事，也首度做出回應。
外交替代役男林睿庠暗網販毒 紐約法院重判30年 將沒收33億資產
台灣外交替代役男林睿庠涉嫌在美國成立暗網販毒，2024年於紐約被捕。紐約聯邦法院3日以分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名加重判處30年徒刑，出獄後還須監管5年及沒收上億美元資產。
民眾黨新立委上任會放行總預算？陳清龍：行政院編警消軍人待遇就可以談
今年度中央政府總預算至今還未付委審查，民眾黨團新立委上任後是否可能轉圜，引起討論。對此，新任民眾黨立法院黨團總召陳清龍今（4）日表示，只要行政院把要給警消、軍人待遇的調整預算編進去，就可以談，就可以來審查總預算。行政院長卓榮泰上周說，希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？政府在這1個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會......
美製汽車、農產品將開放？經濟部：台美對等貿易協定進入最後階段
台美關稅談判正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇，正待簽署協定，外界關切美製汽車、農產品是否開放？經濟部貿易署副署長胡啟娟今（4）日表示，目前台美對等貿易協定（ART）簽署正在最後程序中，持續與美方討論，相關結果將由談判團隊公布。而賴總統、行政院長卓榮泰近日都已對外說明，ART盡快簽署後，就會有進一步規劃與資訊。
三名監委遭控涉私用公務車懲處報告出爐 最重口頭或書面道歉
監察院三名監察委員蘇麗瓊、王榮璋、林郁容遭控疑涉私用公務車。據了解，監察院會已原則通過紀律委員會提交報告，並依據監委自律規範決定，監委蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。
赴美交涉也沒用！ 南韓貿易代表：美國擬正式公布上調對韓關稅
南韓國會遲遲沒通過與美國達成的貿易協議，美國總統川普先前宣布，把南韓關稅從15％上調至25％，使南韓相關的官員緊急赴美。而南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九昨（3）日表示，據他了解，美國政府各部門正準備正式公佈上調對韓關稅事宜進行協商。
日本擁2千萬豪宅！吳淡如證實早放棄日本長居權 「致命關鍵」曝光
知名作家兼理財專家吳淡如近日在臉書透露正頂著寒風赴東京出差。在東京投資2千萬房產的她透露這次行程主要是處理公司的日常瑣事。她表示，自己其實並不喜歡行政作業，但由於一段時間未親自管理，公司出現「一片荒蕪」，許多事情都必須由她親自處理。蔡維歆
黃金暴衝有底氣？還是泡沫？「黃金王子」楊天立拆解炒作遊戲：我都不懂白銀為何大漲...短線隨時會回檔
接續2025年漲幅超過6成的超強氣勢，2026開年，黃金價格持續勢如破竹向上竄攻，當一月下旬跨越5千美元關卡時，也超過了不久前華爾街投資銀行們才辛苦算出的2026年「全年」目標價…。
美國議員連番說重話！他揭：對台灣在野不耐
[NOWnews今日新聞]藍白上會期聯手在立法院擋國防特別條例，導致無法付委實質審查，引長期挺台的美國共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker），在社群平台點名台灣在野大幅刪減台...
經典賽》王建民坦言名單取捨兩難 古林睿煬、徐若熙以先發投手做規劃
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊昨天（3日）進行最終名單的討論，中華隊投手教練王建民表示好手眾多，挑選過程內心是蠻複雜，而他也透露旅日投手古林睿煬、徐若熙目前都規劃以先發投手做安排。
陸委會坦言棄陸籍困難 無人完成
民眾黨新任「陸配」立委李貞秀不斷被內政部要求依《國籍法》規定放棄中華人民共和國國籍，李貞秀3日強調，她去年12月已親自赴陸申請放棄國籍，但遭湖南衡南縣公安機構回絕，並出示遭拒證明及填好的申請書，「請內政部去放棄看看」。陸委會主委邱垂正則坦言，曾告知內政部陸配會有放棄困難的問題，且迄今「無人完成」，而內政部則堅持《國籍法》應一視同仁，依法就是「要去放棄看看」。
苗栗男持刀闖南苗市場砍傷員警 遭開槍制伏不治 熱心民眾被流彈擊中手掌
苗栗40歲鍾姓男子今天（4日）上午在南苗市場持刀向攤商借手機未果，持續滯留攤位旁引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械不從，反而揮刀攻擊，造成員警頭部重傷。警方情急之下開槍制伏，鍾嫌胸部中彈送醫不治。一名熱心民眾協助制伏時被流彈擊中左手掌。
不同意謝衣鳯選彰化縣長？謝家姊弟之爭 掌門人「謝董」發聲了
彰化縣議長謝典林與胞姊立委謝衣鳯因參選布局引爆姊弟之爭，近來更因謝家溪州豪宅開箱事件引發熱議。針對近來謝家的多件爭議，謝典林、謝衣鳳的父親、人稱「謝董」的謝新隆今（3）日接受媒體電訪時語多無奈，並嘆「兩個孩子個性都太急了」。彰化縣長選舉將在年底登場，民進黨已徵召立委陳素月代表參選，而國民黨則由謝衣鳳持續爭取黨內提名，不過胞弟謝典林也對參選縣長躍躍欲試，形成......
不是中配！綠委曝「已離婚」 李貞秀回應了
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委李貞秀昨日宣誓就職，但其中配身分面臨中國國籍難以放棄問題，更遭綠營抨擊恐對國安造成威脅。民進黨團書記長陳培瑜今（4）日表示，李貞秀已離婚，不具有中配身份，更質疑是學...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
日本UNIQLO行竊新招！自助結帳少1步驟「恐幫小偷付錢」
【緯來新聞網】自助結帳越來越普及，卻讓不肖分子有機可乘。日本近年出現不少針對自助結帳的行竊手法，小偷
「找好老師不如找本好書」挨轟 府貼逐字稿還原賴清德本意：勿栽贓
總統賴清德今出席國際書展時提到，好老師可遇不可求，「不如找本好書｣，遭質疑在輕蔑、侮辱教師；總統府發言人郭雅慧深夜在社群還原賴總統完整發言，並強調，與其斷章取義進行政治攻擊，栽贓賴在貶低老師，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。郭雅慧指出，賴總統在書展致詞，原意是表達：「好老師可遇不可求，不希
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
鄭麗文：依憲法 我們是中國人
國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，並規畫今年上半年訪問中國大陸、會晤中共總書記習近平，爭取兩岸和平承諾。針對身分認同問題，鄭麗文表示，「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」