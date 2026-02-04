緊急赴美交涉疑未果 南韓貿易代表：美擬正式公告上調關稅

南韓國會遲遲未通過與美國談定的貿易協定，美國總統川普早前揚言將對南韓關稅從15%調升至25%，南韓外交部長趙顯和貿易代表呂翰九隨即緊急赴美活動和磋商，但未見成果。南韓貿易代表3日表示，美方準備正式公告上調對南韓關稅。

美韓貿易關係緊張，美國國務卿國務卿盧比歐（Marco Rubio）（右）3日在華盛頓特區國務院會見南韓外長趙顯（左）。（Photo by Luke Johnson/Getty Images）

韓聯社報導，南韓產業通商資源部長呂翰九3日表示，據他所知，美國政府各部門之間正透過官報正式公告上調對南韓關稅事宜進行協商。



美國總統川普1月底發文指出，由於南韓國會尚未將美韓協議正式立法，因此要將南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。



呂翰九3日結束與美方的關稅問題磋商行程後，在華府接受南韓記者團採訪時表示，他與美國貿易副代表會晤時，已重點說明南韓落實對美投資計畫及履行非關稅領域相關協議的立場與意願，並表示相關進程已有進展。呂翰九並表示，由於美方尚未完全理解兩國體制上的差異，南韓必須持續與美方接觸溝通。