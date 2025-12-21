緊急逃生出口「小綠人」其實有名字 背後誕生故事藏滿洋蔥

緊急逃生出口小綠人。圖／Pexels

在百貨公司、電影院、車站等公共場所都會標示「緊急逃生出口」，提供民眾遇到火警等緊急狀況時，能夠及時逃生。近日有人分享，緊急逃生出口標示上的「小綠人」其實有名字，背後更有著一段悲淒的故事，引發熱議。

年度冷知識！網友親揭「小綠人」真名

近日有網友在Threads上舉辦「沒人知道的冷知識大賽」，其中有人分享，緊急逃生出口標示上的「小綠人」並非單純設計，其實他名為「皮特托先生（ピクトさん）」。貼文曝光後讓網友相當震驚，紛紛直呼這個消息實在夠冷門，從來沒有聽說過。

小綠人背後故事有洋蔥

然而，皮特托先生更藏有一段悲淒的故事。日本台灣交流協會日前曾在臉書發文分享，日本曾在1970年代發生嚴重火災，事後調查發現，因為緊急逃生出口設計不良，影響民眾無法即時逃生，最終導致慘重死傷。

日本安全消防協會為了改善這個問題，1978年舉辦了「逃生出口設計大賽」，最後由小谷松敏所設計的「皮特托先生」，因容易辨識、設計簡單明瞭，在3000多件作品中脫穎而出。

1982年，小綠人標示經過多摩美術大學教授太田幸夫改良後，開始在日本國內的公共場所推廣，隨後更在國際ISO安全標誌大賽中獲得認可，逐漸被國際間通用，一直沿用至今。



