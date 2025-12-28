緊急！此文必看 輝達攜手Groq記憶體紅利將結束？

財經中心／廖珪如報導

萬鈞法人視野是明星基金操盤手，被譽為半導體投資先知，在輝達攜手Groq後透過過往台積電、輝達人脈替投資人做好科技發展的功課。（圖／沈萬鈞提供）

近期輝達攜手Groq的新聞在科技圈沸騰，素來擅長科技產業分析、前經理人「萬鈞法人視野」發文指出，某些財經網紅，把「Nvidia 授權／吸納 Groq 的 LPU 技術」直接推導成「HBM 的需求會快速變少、記憶體紅利要結束」，我只好發文一下，這個推論看起來很有戲劇張力，但在產業邏輯上其實跳了好幾步。

從結論看來，這不是「SRAM 打敗 HBM」，而是「推論把市場做大，硬體開始分工」。LPU 的崛起，是推論需求被證明、被放大的訊號；而推論需求一旦被放大，HBM 作為大模型與高並行服務的核心供給，只會跟著整體算力資本支出一起往上走。相輔相成，非零和遊戲。

如果投資人要抓投資脈絡，真正該看的不是「誰被誰取代」，而是「推論滲透率提升後，算力池如何分層、總量如何擴張、供應鏈瓶頸會落在誰身上」。這才是接下來兩到三年，市場會反覆驗證、也最容易出現超額報酬的地方。

在此議題上，萬鈞法人視野直接請教台積跟NV相關專業人士，把整個事情弄清楚：這筆交易更像是用「戰略合作＋技術授權＋人才吸納」去補齊推論時代的拼圖，而不是宣布要把整個 AI 記憶體路線翻桌重來。事件核心描述本身就偏向「合作協議、授權、吸納核心人才」，而不是傳統意義的公司併購。

LPU 代表的是推論型工作負載的優化路徑

Groq 這條路線之所以被討論，是因為它抓住了推論最痛的那根刺：延遲與不確定性。它用「確定性」的哲學，把資料在晶片裡的流動用編譯器先排好，追求的是每一次回應都穩、都快。 這件事很重要，因為推論走到後面，使用者在乎的是「像不像真人對話」的體感，而不是訓練那種把吞吐量堆上去就好。

借用先進的文章，目前已經有用Groq的應用：

Canva： 這家擁有 2.6 億月活用戶的設計巨頭，並沒有選擇傳統雲廠商，而是將其 AI 魔法設計功能的後端推理交給了 Groq，只為了讓用戶在點擊「生成」的那一瞬間無需等待、GPTZero： 擁有 1000 萬用戶的 AI 抄襲檢測工具，利用 Groq 將檢測速度提升了 7 倍，同時保持了 99% 的準確率、即時語音助手： 像 Vapi 和 Retell AI 也在和Groq商討合作。過去，和 AI 打電話像是在用對講機，你說完，等一秒，它再回。現在，AI 可以隨時打斷你，插話，甚至和你吵架，流暢得令人恐懼、即時翻譯： 在聯合國會議或跨國商務談判中，Groq 讓「同聲傳譯」變成了真正的「同步」。

把「推論的延遲優化」給了很多AI應用實現最後一哩路的可能性，而要延伸成「HBM 不重要了」，這就開始失真了。因為記憶體從來不是單選題，它是一個階層式的系統：越靠近運算核心，越快、越貴、容量越小；越往外，越慢、越便宜、容量越大。Groq 把一個極端點做到了極致：用 SRAM 換延遲。文件裡也講得很清楚，它就是在「容量」與「速度」之間做終極取捨，SRAM 很快，但容量天生小到必須靠大量晶片協作。

推論市場會不會因為SRAM方案 排擠HBM需求

我的答案跟在台積電那邊問到的方向一致：不會，而且更可能是相輔相成，非零和，理由很簡單：AI 的需求在分裂，而不是在替代。一邊是「模型越做越大、上下文越拉越長、KV cache 越堆越厚」的世界。這個世界的核心矛盾是容量與頻寬，你不可能只靠 SRAM 解決，因為 SRAM 的物理成本決定了它更像是跑車，不可能突然變成能載貨的卡車。大模型推論要落地到大規模服務，最後一定需要大量外部記憶體去裝權重、裝快取、裝多租戶的並行需求。這裡 HBM（以及更廣義的 DRAM、甚至儲存）只會跟著應用量一起上去。

另一邊是「即時、低延遲、可預期」的世界，像是語音代理人、互動式助理、機器人與自駕車的部分控制鏈路。這裡的 KPI 不是每秒吞吐多少，而是延遲能不能壓到人類感知以下、抖動能不能趨近於零。這就是 LPU 擅長的戰場，它會帶動的是一個新的推論增量市場：以前大家覺得慢一點沒差的場景，會因為變得夠快而突然「願意大量用」。而當推論使用量被打開，雲端與企業最直覺的做法不是把 GPU 退訂，而是把整體算力池做更細緻的分層：該用 GPU/HBM 的地方繼續用，該用專用推論加速器的地方導入新選項。

這就是我說的「GPU、TPU 會被 LPU 用量帶動向上」：當推論被放大，訓練不會消失，反而會因為模型迭代更頻繁、客戶需求更碎片化而增加；雲端會同時擴充訓練池與推論池，只是推論池裡的硬體組成會更豐富、更分工。推論越成功，整個 AI 基礎建設的總盤子就越大。

回到「HBM 會不會變少」這句話，我更傾向用一句更精準的描述：HBM 的定價權可能會被重新談判，但 HBM 的總需求不會因為 LPU 這條路線而縮小。因為 Nvidia 真正在做的是把推論時代的風險變成自己可控的選項：一方面用授權與吸納把最可能長出「非 CUDA 推論生態」的變數先收進來，避免未來變成「你用我的 GPU 訓練，卻把最肥的推論利潤交給別人」；另一方面，它也等於在自家產品地圖裡多了一把刀：在某些延遲敏感場景，用更確定性的架構把體感做到極致，但這不代表它會放棄既有以 HBM 為核心的主戰場，因為那個主戰場對應的是規模化部署與大模型的容量現實。

LPU 的崛起 做大市場

LPU 的崛起，是推論需求被證明、被放大的訊號；而推論需求一旦被放大，HBM 作為大模型與高並行服務的核心供給，只會跟著整體算力資本支出一起往上走。相輔相成，非零和遊戲。如果你要抓投資脈絡，真正該看的不是「誰被誰取代」，而是「推論滲透率提升後，算力池如何分層、總量如何擴張、供應鏈瓶頸會落在誰身上」。這才是接下來兩到三年，市場會反覆驗證、也最容易出現超額報酬的地方。

