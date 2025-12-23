緊盯維安！蔣萬安快閃雙城論壇 陸方這些行程全取消

台北市長蔣萬安決定，赴上海只出席雙城主論壇，半天返台。（圖：蔣萬安臉書）

2025台北、上海雙城論壇27日起在大陸上海舉行2天，台北市長蔣萬安原定27日出訪上海並出席論壇，不過，台北市政府今（23）日表示，因應1219無差別攻擊事件，蔣萬安決定縮短出訪行程，只出席12月28日上午的主論壇，並在當日返回台北。

今年雙城論壇將在上海舉行，蔣萬安與北市府訪團原定27日出訪上海，停留2天1夜，原先北市府規劃行程滿檔，隨行議員曾透露，論壇第2天上午9點將舉行主論壇，分論壇則聚焦科技醫療、軌道交通及健康樂齡等主題，並安排參訪大型場館、三甲醫院及上海市立動物園等行程。

北市府今天說，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因此縮短個人出訪行程，本次雙城論壇將只出席12月28日上午的主論壇，半天返台。而市府主團仍依原訂行程，由林奕華副市長率團於12月27日出發。