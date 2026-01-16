緊盯關稅談判清晨都沒睡！賴清德笑開懷揭4目標：籲朝野支持協議

賴清德總統對關稅談判結果感到滿意。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台美完成關稅談判，並於今（16）日公布台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。對此，總統賴清德今日笑容滿面，並透露，「今天清晨，其實我們都沒有睡覺」，一有狀況就隨時解決，待談判簽訂才放下心。他也呼籲，朝野黨團未來都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一舉大步向前。

賴清德今天上午赴台中出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」，並於會前發表談話表示，我方在這次談判承諾政府將協助台灣企業出資投資美國 2500 億美元；台灣政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構，授信台灣的企業赴美投資額度 2500 億美元。

賴清德指出，台灣達成四個目標。第一，對等關稅降為 15%，同時不疊加。他說明，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本、韓國跟歐盟相同的待遇，過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定，或類自由貿易協定。因此，日、韓商品銷往美國，相對地，對台灣商品銷往美國有競爭優勢，但現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

賴清德指出，關於232 關稅，我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率。此外，其他適用 232 條款的一些商品，包括木材家具、汽車零組件或是太空產業的零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三個目標是，「台灣模式」得到美國的支持。賴清德指出，後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠形成群聚。他說，這樣有助於台灣企業跟美國企業在研發設計，還有在廣大的市場上合作，讓台灣產業可以進一步地融入美國的經濟結構當中。

賴清德續指稱，第四個目標，是不僅僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣。他說，投資的對象包括：半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代通訊產業，以及生物醫療科技產業等。他說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

賴清德表示，今天的談判未來會更有助於台灣的產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望國人同胞都能夠團結合作。他並感謝行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮率領談判團隊的辛勞，不管是實體談判到美國，還是在台灣透過視訊的談判，都非常辛苦。

賴清德也說，他要感謝副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會以及行政院相關部會，都非常辛苦，在談判的時候都過「美國時間」。他說，「今天清晨，其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽定之後，大家才放下心來。」

「我們大家一起努力，台灣未來會更好。」賴清德呼籲，朝野黨團未來都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一舉大步向前。

