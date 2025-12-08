緊盯！馬太鞍溪堰塞湖 新設第3座「微地動儀」上陣

監測團隊在堰塞湖的南岸邊坡，架設新的微地動儀，要緊盯掌握堰塞湖的動靜。（圖／東森新聞）





花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖，先前溢流潰決，釀成慘重災情，後續還有新的堰塞湖產生，雖然壩體目前狀況穩定，但危機依舊存在，監測團隊在堰塞湖的南岸邊坡，架設新的微地動儀，要緊盯掌握堰塞湖的動靜，預警時間將從過去的15分鐘，增加到30到45分鐘，能為下游民眾爭取更多時間。

清晨6點30分，空勤總隊直升機飛往馬太鞍溪堰塞湖。特搜人員和陽明交大作業人員以吊掛方式，小心翼翼進入堰塞湖旁陡峭的邊坡地形，克服狂風和大霧，以高效率，安裝壩區的微地動儀器，這是為了在災難到來前，爭取更多時間。

今年九月，洪水入侵光復的情景還歷歷在目，馬太鞍溪堰塞湖目前水量約29.1萬立方公尺，面積約8公頃，但左岸仍有約1億立方公尺，土砂堆置，監測團隊在堰塞湖南岸坡面架設微地動儀，希望透過即時偵測坡面崩塌產生的地動訊號，達到提前預警。

林保署花蓮分署長黃群策：「之前我們大概是裝在19K，跟我們明利村這裡，那大概反應時間都大概15分鐘左右，我們這次裝了，大概可以增加40分鐘到45分鐘。」

除了新設地點南岸坡面，先前也陸續在光復林道19.6公里處，和下游大馬提防附近，設置微地動儀，不過光復林道位置距離堰塞湖，比較遠偵測效果不佳，新裝設的微地動儀，只要稍有動靜就能精準掌握。

陽明交大土木工程學系副教授趙韋安：「主要我們的原理就是用側地動的信號，感應落石的發生，有一個4G網路棒，讓它把訊號打上去。」

感應落石訊號即時通知，觀測儀供電，配有巨型鋰電池以及太陽能面板，系統交叉比對，還可排除人、車、動物等雜訊，公路局過去針對易落石山區道路，建置的落石警告裝置，就是同一套系統，未來壩體有變化，能爭取更多時間，提早示警下游民眾。

