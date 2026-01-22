緊盯AI垃圾與創作！YouTube執行長發公開信 揭2026年四大優先事項

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）於昨（21）日發表公開信，信中對2026年提出4大優先事項，首要任務是重塑娛樂內容，即顛覆傳統網路影片串流平台，YouTube將幫助旗下創作者打造出更多創新影音內容；第二為創造出適合兒少的平台，幫助家長更好的監督孩童所觀賞的內容；再來是提升創作者收入，提供更多元管道讓創作者能增加收入；第四項則是激發及保障創造力，主要提及AI運用及相關衍生問題的應對，在這AI世代，各界也相當矚目線上影音平台龍頭YouTube將如何應對。

YouTube執行長莫漢於昨日發表公開信，提出4大優先事項，各界矚目第四點關於AI運用及相關衍生問題的應對。（示意圖／unsplash）

在眾所矚目的第4大點中，莫漢又提出了4小點，首先是關於是關於AI創作方面，他表示，如同CGI和Photoshop技術為視覺及聽覺帶來革新，AI則為創作方面帶來了福音，光是去年12月，每天都有平均超過100萬個頻道使用YouTube內建的AI工具，今年這些工具不僅能運用在影片，更能延伸至遊戲及音樂，但他也提醒，AI始終只是輔助工具，而非替代品。

莫漢又提到AI透明度及保護措施，近來，區分AI生成內容與真實內容愈發困難，尤其是深偽內容，他表示創作者們如果使用AI相關內容必須清楚標記以利觀眾區分，YouTube也會刪除任何違反任何社群準則的AI內容，除此之外，YouTube也改進了內容識別系統，使創作者能更好的保護自身肖像權，並支持《禁止偽造法案》等重要立法。

接著，莫漢提及了AI垃圾問題，他表示，YouTube作為一個開放平台允許各種自由表達，因此，過去20年YouTube學會盡量不對創作者生態強加上任何先入為主的概念，但如今，低品質的AI垃圾內容氾濫，YouTube為維護用戶的觀看體驗，正積極完善現有系統以打擊各類垃圾訊息和標題釣魚的問題，如此能有效減少低品質及重複內容傳播。

最後，他提到用戶體驗的方面，AI不僅能快速幫助觀眾掌握影片重點，也能作為輔助工具讓影片更容易被觀看、理解，比如在去年12月，平均每天有超過600萬用戶觀看了10分鐘以上的自動配音內容。莫漢也在結尾表示，YouTube致力讓AI能服務包含創作者、合作夥伴及數十億希望藉由YouTube與周遭世界產生更深層連結的用戶。

