緊繃神經！男持雙刀闖三峽加油站「潑灑不明液體」 喊：我要維護世界和平

新北市三峽區介壽路一家加油站被男子闖入，他手持雙刀高喊「我要維護世界和平」，讓加油站員工嚇傻。翻攝Google Maps



北捷昨發生隨機攻擊案，民眾關注公共場所安全問題。新北市三峽區介壽路一名32歲呂姓男子今天（12/20）下午拿著2把刀衝進路旁加油站內商店，員工嚇得不知所措，男子還高喊「我要維護世界和平」！並潑灑不明液體，警方獲報立即到場壓制逮捕，依公共危險、恐嚇罪嫌送辦。

事情發生在今天下午2時許，精神狀況不佳的呂姓男子拿著2把菜刀從家中走出，路邊民眾見狀，嚇得趕緊報警，呂男最後衝進介壽路一段的連鎖加油站內複合商店中，高喊「我要維護世界和平」，並潑灑不明液體。

警方獲報，出動10名警力到場奪刀壓制，過程中呂男因奮力掙扎，被刀子劃傷手臂，所幸傷勢不嚴重，也沒有造成其他人員傷亡，目前已送往板橋亞東醫院救治。

