緊臨加油站！ 家具店大火濃煙狂竄 連燒9戶全陷火海

台中市北屯區發生嚴重店面火警，一共燒了9間，尤其是角間的家具店火燒 得 最猛，再往外延伸包含手機維修店、髮廊、服飾店以及寵物用品店都被波及，更讓附近民眾擔心的是，起火地點附近就是加油站，消防隊緊急在加油站周圍搭設水線，幸好沒有波及到加油站，這起火警也沒有人受傷受困。

角間家具店大量濃煙狂竄，店裡面更是熊熊大火狂燒，整間店火紅一片，家具陷入火海全都躺在火場內，還有大量的燃燒掉落物，從天花板往下墜落，加上濃濃黑煙直直往上衝竄的非常高，整間家具店全面燃燒。

大火燒的非常大而且開始往兩側的店家延燒，逃出店外的員工，焦急的在外拿出手機回報情況，好幾輛消防車第一時間趕來救援，消防員抵達現場，立刻搭設水線灌救。

起火地點，在台中市北屯區崇德路跟天津路口，今(30)日上午10點多出現嚴重火勢，從角間家具店垂直往外延伸，包含手機維修店髮廊，服飾店寵物用品店以及倉庫都被大火波及，一共燒了9戶。

火勢延燒的相當快，加上輻射熱讓火場溫度變高，消防在救援的過程中，一度往後撤擴大封鎖範圍，但更讓人擔心的是起火店家旁邊，就有加油站，怕大火再往外延燒讓情況失控。

附近民眾說：「滿擔心的，滿可怕的，因為隔壁就是加油站了，我們喊的時候，走出來的時候，這裡已經全部都是煙了，就是它燒很快，但是不知道燒哪一間。」

消防隊也不敢掉以輕心，在加油站周圍提前布好水線，以防火勢繼續往外擴大。台中市消防局第八大隊副大隊長林文榮說：「我們就有布署多線的水線在加油站，進行防護，局限火勢的工作，目前加油站是安全的，沒有問題。」

起火的店家內全是易燃物，導致這場火燒得快又猛，消防隊一共出動37輛消防車79名消防員，經過將近兩個多小時，順利將火勢撲滅，幸好這場火沒有人受傷受困，但詳細起火原因，以及確切起火點，後續要等火調小組來調查。

