緊貼台股走勢！新台幣由升轉貶 周線拉出連二紅

新台幣今日盤中一度升至31.1字頭，在央行尾盤調節，終場收31.202元、升6.6分，周線拉出連二紅。廖瑞祥攝



美國最新就業數據不如預期，加上投資人對AI產業獲利憂心，美股漲跌互見，美元指數持續下挫，台股持續站穩2萬8，新台幣匯率今（12/12）日由貶轉升，在外資大舉匯入下，盤中一度升破31.2元，最高觸及31.158元，但進口商進場買匯，加上央行尾盤進場調節，終場收31.202元、升6.6分；累計本週升值5.6分，周線拉出連二紅。

根據美國勞工部公布數據，美國上週初領失業金人數暴增4.4萬，來到23.6萬人，創下疫情以來最大單周增幅，與聯準會（Fed）主席鮑爾示警的就業市場面臨重大下行風險吻合。同時，雲端與資料庫巨頭「甲骨文」（Oracle）財報表現不佳，拖累科技股，使得美股互有漲跌，美元指數也下滑至98.4附近。

由於Fed在本週召開利率政策會議，在降息預期、資金反覆進出股市下，新台幣兌美元匯率，本週持續在31.1至31.2之間震盪，盤整幅度約在5、6分左右，但這兩日高低價差為1至1.5角，主要是外資雖在台股買超，反映在匯市上，則偏雙向操作。

匯銀人士表示，新台幣匯率一早以升值開出，在進口商陸續進場買美元，使得匯價一度回落至31.2字頭，但上午交投略顯清淡，午後外資持續匯入，推升價格由黑翻紅，甚至最高升抵31.158元，高低價差來到1.15角，但央行依舊在尾盤調節，終場收在31.202元，總成交值量縮至15.04億美元。

匯銀人士指出，市場對降息的反應已告一段落，但美國總統川普可能選在耶誕節前夕公布Fed新任主席人選，將會成為影響匯率的因素之一，儘管多數預期將由立場偏鴿的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接任，但答案尚未揭曉之前，將會持續反映。

由於新台幣近期走勢緊貼台股，匯銀人士提醒，台股能否站穩2萬8000點是關鍵，只要跌幅不太或是上漲都會帶動新台幣走揚，況且，依據過往經驗，匯率在12月通常呈現偏升格局，預估將在31至31.3元之間持續擺盪。

