緊身衣版「明日香」太辣了！現象級Coser女神yunocy性感撲台 「1分鐘互動券」搶爆

身高158公分的yunocy，身材十分火辣。零壹壹貳娛樂有限公司提供

台灣同人圈年度最大盛事「Fancy Frontier 開拓動漫祭46」（FF46），今起一連三天（2月6日至8日）在台北花博公園爭艷館盛大登場。今年活動尚未開幕便話題不斷，除了同人創作與舞台活動備受期待，更迎來多位日本人氣Coser跨海參戰。其中最受矚目的，正是被粉絲譽為「現象級性感女神」的日本超人氣Coser兼實況主yunocy。

27歲yunocy超狂Cosplay圈粉！獲封現象級性感女神

在IG上坐擁超過50萬粉絲的yunocy（水沢柚乃），向來以火辣曲線與高完成度Cosplay作品聞名。身高158公分的她，憑藉完美比例與強烈舞台魅力，多次在社群掀起瘋傳熱潮，人氣橫掃台日動漫圈。其實yunocy與台灣粉絲早有深厚緣分，她曾於2025年台北電玩展首度訪台，為知名卡牌遊戲站台，現場攤位一度擠爆，讓她對台灣粉絲的熱情留下深刻印象。

廣告 廣告

談起台灣粉絲，yunocy坦言早已收到滿滿心意。她表示：「有的！在社群媒體等的留言中都有收到喔！第一次在台灣舉辦活動時，雖然因為緊張而顯得坐立難安，但因為大家來回跑了好幾次攤位找我玩，所以我印象非常深刻。」也因此，她一直希望能以更完整的Cosplay活動回饋粉絲，這次第三度來台，特別把最重量級演出獻給FF46。

yunocy辣扮《新世紀福音戰士》緊身版明日香

近期yunocy更在社群悄悄曝光Cos練習畫面，預告將挑戰經典動畫《新世紀福音戰士》中超人氣角色——惣流・明日香・蘭格雷，而且還是粉絲最期待的「緊身衣版本」。她透露，在研究過台灣FF活動環境後，發現場地寬敞、拍攝氛圍自由，因此決定挑戰這個一直夢想詮釋的角色，希望能留下最具代表性的演出。

yonocy對台灣粉絲印象深刻，呼叫台灣粉絲快到現場找她玩。翻攝IG@mizuyunosan_

yunocy放送1分鐘福利

yonocy為台灣粉絲準備1分鐘互動券。翻攝IG@mizuyunosan_

為了回應台灣粉絲的支持，yunocy這次也特別規劃與粉絲的近距離互動。她分享，自己在X（Twitter）與IG上收到不少私訊，甚至在直播時也有粉絲留言表示「一定會到FF46現場找她」，讓她直呼既開心又期待。這次她將在FF46攤位安排互動環節，讓粉絲能合照與交流，並推出全新寫真新刊套組與限定周邊商品，更加碼推出「1分鐘拍攝互動券」，不論雙人合照、個人拍照甚至手機錄影皆可，希望替台灣粉絲留下難忘回憶。

27歲的yunocy已是第三次訪台。零壹壹貳娛樂有限公司提供

再度來台，yunocy也笑說自己非常期待台灣的一切。她透露自己最喜歡的台灣料理是刈包，「我喜歡的是那種甜甜的白麵包夾著東坡肉（焢肉）的東西（刈包）！超喜歡！！」但也坦言有一樣食物目前仍不敢挑戰，「不敢吃的是臭豆腐……」。由於工作行程關係必須立刻返日，她這次無法多留，但也表示：「如果以後有時間的話，很想去國立故宮博物院看看。」

Cosplay新團「桃羽Family」海外首秀獻台灣

除了yunocy，本屆FF46另一大焦點，則是由Peach、eruk與志央組成的日本新銳Cosplay團體「桃羽Family」。三人近年迅速竄紅，被視為日本最具潛力的Cosplayer新生代勢力之一，而本次FF46也正是她們的首次海外參展。

日本新銳Cosplay團體「桃羽Family」由eruk（左起）Peach、志央組成。零壹壹貳娛樂有限公司提供

為了這次重要的海外首秀，桃羽Family特別選擇人氣手遊《絕區零》角色登場，服裝與道具細節製作精緻程度令人驚豔，也展現她們對首次海外演出的高度重視。談到台灣粉絲，她們開心表示，早已透過社群媒體收到許多「好想快點見面」、「很期待在活動上見到妳們」的溫暖訊息，讓三人感到相當感動。

首次踏上台灣，桃羽Family也對街景留下深刻印象。她們分享，剛到台灣時就注意到街邊有許多攤販，各式小吃看起來都非常美味，「而且路上機車真的很多、非常有活力的街景，都讓我們感到印象特別深刻。」談到美食，三人表示最喜歡的是台灣火鍋，「湯頭種類非常豐富，也很喜歡大家圍在一起用餐的氛圍」，至於不敢吃的食物，目前則是「還沒有」，反而相當期待能挑戰更多台灣美食。

雖然此行以FF46活動為主，但桃羽Family也悄悄列出夢想清單，希望有空檔能逛夜市、在街頭散步，感受台灣的城市氣氛，更笑說：「一下飛機就想先衝鼎泰豐！」首次海外演出就獻給台灣，也讓這場FF46增添更多話題與期待。



回到原文

更多鏡報報導

雪地辣穿比基尼！Lisa「123萬羽絨衣」被搜出 BLACKPINK新輯5首歌全公開

「MZ文化總統」李泳知空降櫻花季 激動飆台語喊：水啦

「日本成人頒獎典禮」首移師台灣！38位大咖女優空降 夏目響引退前最終巡禮

減肥19公斤胸部沒縮水！反從L長到N...大到放棄穿著內衣