緊追毒蛋來源！彰檢二度約詢文雅牧場 搜索台中龍忠蛋行

彰化地檢署二度約詢文雅畜牧場人員，並發動搜索台中龍忠蛋行。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化「文雅畜牧場」芬普尼毒蛋事件持續擴大！彰化地檢署今(17日)再度擴大偵辦，上午約詢畜牧場3名相關人員，下午發動搜索台中「龍忠蛋行」，全力追查為何在移動管制期間，仍有約4萬顆問題雞蛋違規流出，同時釐清污染源頭與責任歸屬。

事件回溯，彰化縣衛生局於11月4日確認文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，即實施移動管制， 11月7日又驗出3件蛋品超標，要求問題蛋全部下架；8日彰化動防所以「未檢出」為由，解除畜牧場移動管制，導致流出4萬顆問題蛋到台中龍忠蛋行，10日台中市食安處在龍忠蛋行抽驗該牧場雞蛋，再度驗出芬普尼超標。

對此，彰化地檢署12日依違反「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」分案偵辦，並指揮相關單位至牧場搜索，採集檢體送驗及查扣證物。陳姓負責人及其配偶進行複訊後請回。

今日上午檢方進一步約詢3名員工，複訊後均請回，下午則指揮調查局等搜索龍忠蛋行，並帶回負責載蛋的林姓員工由調查站詢問中，不過檢方未說明偵查細節。預計釐清畜牧場為何在移動管制後，又出貨到蛋行，是否有取得正式解除管制文件；另外，農政單位以電話通知業者解除管制是否符合程序等責任歸屬。

台中市食安處10日到龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，經檢驗雞蛋仍含有芬普尼。示意圖。(記者陳冠備攝)

