緊鄰捷運線！北投鐵皮屋大火 延燒沙發工廠

台北北投公館路上，一處鐵皮倉庫發生火警。（圖／東森新聞）



今天（2日）晚間，台北北投公館路上一處鐵皮倉庫發生火警，火勢猛烈，甚至延燒到旁邊的沙發工廠，消防人員到場將火勢撲滅，確認無人受傷受困，而詳細起火原因有待釐清。

鐵皮倉庫陷入火海，濃濃黑煙直竄天際，消防人員獲報緊急到場。

從制高點往下看，火勢相當猛烈，而且還往旁邊建築物延燒，消防車的警報聲四起，案發在2號晚間6點多，台北北投區公館路上，消防緊急出動30車，75人前往搶救。

根據了解，起火的是鐵皮建築的一樓，平常的用途主要是農具出租和機車維修，火勢延燒到旁邊的沙發工廠。

經過確認，現場無人傷亡或受困，燃燒面積合計約70平方公尺，燒毀農具器材及沙發材料等等，起火原因還有待釐清。

影響範圍可能包括新北蘆洲五股及泰山區，衛生局也提醒民眾注意空氣污染，外出記得戴口罩，減少戶外活動並緊閉門窗。

