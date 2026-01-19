緊鄰高鐵大道 武東好室社宅動土

國家住宅及都市更新中心規劃興建的社宅「武東好室」動土。（市府提供）

記者黃文記∕歸仁報導

由國家住宅及都市更新中心興辦的「武東好室」社會住宅於十九日舉辦動土典禮，預計於一一八年完工，可為台南市再提供一百九十三戶社會住宅。由於基地緊鄰高鐵大道，區位頗佳，受到矚目。

台南市政府表示，「武東好室」是中央在台南市歸仁區動土的第二處社會住宅，未來沙崙智慧綠能科學城及高鐵台南站特定區將持續發展，感謝內政部協同國家住都中心推動「武東好室」，為民眾提供更多居住選擇。

動土典禮上，住都中心由副組長黃銘弘到場，南市府副秘書長林榮川代表市長黃偉哲出席，立委賴惠員，以及郭鴻儀、杜素吟、吳禹寰、鄭佳欣、陳皇宇等南關線五位議員更是全數到齊，顯見地方的重視。

市府副秘書長林榮川說明，「武東好室」社會住宅基地位於歸仁區高鐵大道、中正南路二段及高鐵十二路街廓內，將設置托嬰中心提供照顧資源，另鄰近三井OUTLET PARK和大台南會展中心，約五分鐘車程可至高鐵台南站、台鐵沙崙站。

林榮川指出，住都中心持續在台南興建的社宅累計已有九千零八十四戶，約三分之一是去年迄今開工的，進展相當順利，已有兩處建案即將完成。

市府都發局補充說明，市府將持續積極推動「宜居社宅」，與中央攜手合作提供更多居住選擇、營造宜居環境。由市府自建北區「宜居小東」社會住宅後續將擇期辦理抽籤，歡迎民眾關注相關資訊。