緊鄰一中街商圈 台中新興停車場改建BOT案啟動

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府因應北區人口成長與商圈發展帶來停車需求，規劃將目前平面的「新興停車場」，改建為提供420席汽車停車位的立體停車場，全面提升停車供給規模與土地使用效益。市府交通局啟動「新興停車場新建營運移轉(BOT)案民間自提案」政策公告，將透過引進民間投資與建設能量，推動該停車場為智慧化綠能停車場，成為北區停車場新地標。

交通局長葉昭甫表示，新興停車場位於台中市北區核心地段，南臨精武路、西側緊鄰一中街商圈，基地面積約7353平方公尺，區位條件優越，為滿足周邊商圈、學區及住宅發展的停車服務，交通局規劃開發立體化停車場，大幅增加區域停車容量，優化停車場機能與環境。

廣告

葉昭甫指出，新興停車場BOT案經由政府提供土地、民間自提規劃興建與營運管理的合作模式，不僅可引入民間資金與專業技術，也能加速公共建設進程，提升整體建設量能與公共服務品質。

交通局表示，新興停車場未來除增加停車空間，將配合市府「智慧交通」與「永續淨零」政策，導入智慧停車管理系統、車位即時資訊、電動車充電設施等功能；同時考量人行道退縮、立體與屋頂綠化等設計。

交通局推動「停車場再生計畫」，將路外及複合式停車場與公園、轉運設施等公共設施加以整合，此次「新興停車場」BOT案即為精進停車服務品質的重要指標，期盼引進民間資金與科技創意，打造更順暢且宜居的交通環境。

交通局補充，「新興停車場BOT案」依據「促進民間參與公共建設法」第46條辦理，由政府提供土地、民間自提規劃興建及經營管理，公告期間自2026年2月2日起至3月18日止，將成為帶動周邊區域發展的重要指標性建設。

