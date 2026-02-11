線上博奕狂贏200萬！組頭給完100萬裝死 女賭徒找4惡煞擄人

記者楊忠翰／台北報導

許女為了追討100多萬賭金，透過游姓男友找來4名幫派成員討債。（圖／翻攝畫面）

台北市1名27歲許姓女子，先前在線上博弈狂贏200多萬元，但張姓組頭（25歲）僅支付100萬元，後來她多次致電催討，對方卻遲遲不給錢；3日晚間時分，許女發現張男在路邊吃宵夜，遂向游姓男友（39歲）抱怨此事，游男便拜託石姓角頭（30歲）助陣，石男帶了3名小弟到場，欲將張男強押上車，路人見狀立刻報案，警方獲報後趕抵現場，眾人早就一哄而散，警方陸續帶回6人偵訊，全案訊後依妨害自由等罪嫌移送法辦。

大安分局表示，3日晚間9時許，勤務中心接獲報案，指出光復南路巷內發生妨害自由案件，警方獲報後趕抵現場，但歹徒早已逃離現場；警員調閱監視器畫面後發現，數名歹徒欲強拉1名男子上車，而且石男及黃男仍在現場逗留，隨即利用優勢警力控制2人。

石男向警方供稱，去年10月間，許女在線上博弈網站贏了200多萬元，當時網站代理人張男僅支付100萬元，剩餘的100多萬元卻遲遲不給，直到許女發現張男行蹤後，才透過游姓男友找上他，他便帶著黃男、呂男及鄒男幫忙，原本只是想在車內談判，但張男堅持不肯上車，雙方才會爆發激烈拉扯，導致張男衣服被扯爛。

由於警方早已掌握車號，遂策動許女及其游姓男友，要求2人帶著張男回到現場，警方將4人帶回派出所偵辦，2名在逃的小弟也跟著到案說明，警方查扣許女轎車，並在車內搜出1把刀械，全案訊後將許女等6人依妨害自由、妨害秩序及社維法等罪嫌移送法辦。

大安分局呼籲，民眾如遇金錢糾紛，應循正當法律途徑處理，切勿以暴力方式解決，以免觸法；警方將加強巡查出入複雜之場所，藉以維護社會秩序與民眾安全。

