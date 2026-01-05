線上國際學伴計畫 慈大附中送愛到澳洲

花蓮慈大附中與澳洲慈濟人文學校，到2025年為止，已經連續四年推動「線上國際學伴計畫」，由人文學校的高年級生，帶著台灣國高中學生學習英文。透過跨越半球的視訊連結，教學之餘，還能了解彼此文化。

每個月一次，是學生最期待的時光。

小老師 陳怡全：「我認為更好地了解他們，了解他們的喜好 這非常重要，我認為這會讓你們的經驗，文化和生活方式更加契合，也更容易產生共鳴。」

澳洲慈濟人文學校與慈大附中合作線上英文課，已邁入第四年，累計有 156 位花蓮學生與 31 位澳洲小老師參與 。台灣學生更特別準備了禮物寄往澳洲，感謝小老師一整年的陪伴。

廣告 廣告

小老師 鄭宏力：「我其實對他們送我這麼多禮物，感到相當驚訝，因為這代表他們，一定花了很多時間去逛街，尋找一份我可能會喜歡的禮物，有些學生還隨著禮物，送了我一些信，這真的讓我覺得非常溫暖 很感動。」

花蓮慈大附中學生 洪為亨：「我在這次視訊交流中，最大的成長就是，英文口說能力的提升，如果說以後能有機會，接待來自澳洲的哥哥姊姊們的話，我希望能夠帶你們參觀台灣的寺廟。」

這場跨越南北半球的相遇，讓彼此不認識的陌生人，從平行線變成交叉線，「生命影響生命」不再只是口號。

更多 大愛新聞 報導：

風月同天｜慈善從醫療生根 澳洲開枝展業

關懷長者賀耶誕 溫馨聚餐互祝福

