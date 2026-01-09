【商家指南推廣專題】

108課綱教育體制下，學習歷程成為升學參考的重要資料，如何幫助孩子調整歷程檔案、準備面試自介，成為現今家長共同的課題。線上學習歷程寫作課程推薦品牌「47雲端輔導室」以「學生的陪跑員」為出發點，開設學習歷程寫作課、一對一金牌顧問諮詢、大學面試自介培訓等系統化解方，提升孩子的書面與口語表達能力，幫助他們順利進入理想學府。

品牌創辦人47老師曾任職雲嘉地區某私立中學的輔導主任長達十年，看似穩定卻承受高度工作壓力，妻子又因身心狀況需長期陪同，為了找出與家人共處的時間，他開始思考是否有能發揮教育專業，又能打破時空限制的工作形式。

隨著108課綱推動「自主學習」，47老師選擇親自實作，以「如何當YouTuber」作為自主學習題目，從零開始經營頻道、學剪輯，並持續更新，意外吸引大批家長關注，讓他意識到，雲端能放大教學內容，也能拓展陪伴孩子的範圍，於是他辭去教職，於2021年創立線上學習歷程寫作課程推薦品牌「47雲端輔導室」，希望透過自身的生命經歷，傳授自主學習技巧。

品牌成立初期，47老師需同時兼顧校務、研究所學業與頻道經營，面臨長期在深夜製作內容、實際收入低、「網紅化」刻板印象等情況，即使身心負荷大，他仍不斷嘗試新方法，將生硬的升學規則轉化為易懂的故事與公式，將YouTube經營方式融入學習歷程寫作中。每週持續更新，用深入淺出的提供升學輔導的專業知識，逐漸獲得家長與學生的信任，更建立線上學習歷程寫作課程推薦口碑。

不同於市面上的補習班，「47雲端輔導室」將自己定位為「學生的陪跑員」，強調理解與陪伴，團隊深知複雜的升學制度會帶來不安感，因此他們透過學習歷程寫作框架、10分鐘多元表現紀錄法等課程，將「未知的恐懼」轉化為「可掌握的步驟」，協助家長與孩子一同完成專屬的學習歷程檔案。

「47雲端輔導室」以線上教育為核心，推出學習歷程金牌寫作課、備審資料金牌顧問課、大學面試陪跑課等服務，「學習歷程金牌寫作課」將自媒體經營概念融入學習歷程，提供書寫模板；「學習歷程金牌顧問課」由專業顧問一對一引導檔案撰寫與修正；「大學面試陪跑課」聚焦表達訓練，搭配線上課程與陪練機制，帶來完整的大學面試自介培訓流程，這也是品牌為何入選線上學習歷程寫作課程推薦名單的原因。

除此之外，47老師出版的《別被平凡的學習歷程，耽誤你非凡的人生》，完整收錄學習歷程製法與案例，且開設「年度升學戰略實體講座」，分析最新的升學趨勢，幫助家長及早為孩子規劃升學之路。

未來，「47雲端輔導室」將持續優化課程內容，降低學習歷程檔案帶來的焦慮，並邀請各界專家，共同探討AI時代、未來人才需求，期望引領家長看見「分數之外」的未來，更幫助孩子「為了未來而自主學習」。如果您正在幫孩子尋找學習歷程資料準備、大學面試自介培訓課程，那麼線上學習歷程寫作課程推薦品牌「47雲端輔導室」就是您的好選擇。

