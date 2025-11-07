線上投保成趨勢！全球人壽用數據讀懂消費者

▲線上投保成趨勢！全球人壽用數據讀懂消費者

隨著數位生活的普及，網路投保逐漸成為消費者偏好的投保管道。在全球人壽最新調查顯示，近6成受訪者曾透過網路投保網站購買保單，其中多數人在投保過程中期待掌握主導權、享有更高的便利性，不再受限於必須透過專人服務的傳統模式。

全球人壽本次攜手國際知名市調機構益普索（Ipsos），針對18歲至50歲、具有保險需求的台灣民眾進行問卷調查，共計600位受訪者參與問卷調查，深入了解消費者在數位時代對網路投保的認知與態度。調查顯示，在選擇網路投保商品上，民眾主要需求集中於傷害險與健康險，占比都超過半數，分別達到86%、55%。

其中，促使消費者選擇網路投保的三大關鍵原因為「流程方便快速」、「可即時試算保費」以及「可獨立完成投保」，充分反映出消費者對保險自主性、投保效率與資訊透明的高度重視。

進一步分析顯示，曾瀏覽過全球人壽網路投保頁面的消費者中，有高達63.6%表示願意回訪，回訪率為業界排名第三，顯示全球人壽的網路投保平台深受消費者肯定，其投保步驟簡單快速、產品資訊充足易懂，加上操作動線順暢，成功傳遞給客戶良好的使用體驗。

全球人壽不僅洞察消費者自主投保的需求設立網路投保平台，同時也顧及到偏好由專業保險人員說明及協助辦理投保族群的需求，提供「MAP預約顧問」服務，數位化整合線上預約與專人服務，透過智慧化自動媒合最合適的保險顧問，並即時派送預約資訊，協助消費者進行需求分析與保險諮詢。

同時，為保障客戶個人資料安全，全球人壽持續強化資訊安全管理，榮獲各界肯定如2024年獲頒國際領導驗證機構SGS IT Award「隱私暨個資管理卓越獎」，以及2025年勇奪第十一屆臺灣保險卓越獎「資訊安全推展卓越獎」等殊榮，為數位服務奠定安全可靠的基礎。

展望未來，全球人壽將持續秉持「以人為本」的保險精神，透過深入的消費者研究與持續的數位創新，致力於提供智慧化、便利化且富有人性關懷的保險服務體驗。憑藉專業實力與使用者導向的思維，將保險服務變得更簡單、更貼近消費者，實踐「因為愛 責任在」的品牌理念，攜手客戶邁向更安心、更美好的保障新未來。更多網路投保資訊及服務，歡迎至全球人壽網路投保平台(https://e-commerce.transglobe.com.tw/)，讓我們陪伴您開啟智能與便利的保險服務旅程。