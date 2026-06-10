線上換護照資格再放寬！效期未滿1年即可申請 7月新制上路免排隊

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

暑假將至，不少人計劃出國旅遊，為紓解民眾排隊換發護照的壓力，外交部再度推出便民措施。外交部發言人蕭光偉昨（9）日表示，自2025年上路的「有條件式線上申換護照」已累計逾11萬人使用，反應良好。為進一步提升便利性，領務局宣布，將於7月1日上午10時起再度放寬申請資格，未來護照效期不足1年的國人均可以直接上網申請。

為進一步提升便利性，領務局宣布，將於7月1日上午10時起再度放寬申請資格，未來護照效期不足1年的國人均可以直接上網申請。（示意圖／資料照）

外交部發言人蕭光偉昨（9）日表示，「有條件式線上申換護照」從今年7月1日上午10時起實施，並將擴大適用對象，相較過去僅限效期不足6個月者，只要現持護照過期或效期不足1年的民眾都可以利用此措施。

廣告 廣告

蕭光偉指出，民眾欲申請線上換照需符合以下三項基本條件： 一、須為在台灣設有戶籍的成年人；二、現有護照已過期，或效期不足1年且未遺失；三、護照資料頁記載資訊未變更，例如外文姓名或身分別等。符合資格者，只需準備自然人憑證與讀卡機，即可登入領務局網站專區辦理。申請護照費用為每本新台幣1300元，作業時間約為10個工作天（離島為14個工作天），不接受速件申請。

此外，即使採線上申請，領發新護照時仍需本人親自到場領照。照片規格審查也相當嚴格，若上傳修圖過度、使用合成照或鏡像照，若發照時受理機關發現不符規定，將不予退費，需重新申請並再次繳費。

更多FTNN新聞網報導

護照可以放手機！台灣列全球僅五支援名單 輕鬆設定一次看

護照剩5個月被擋出國！旅客機場卡關 網噴：旅行社要負責

超商印證件照行不通？他辦護照遭承辦秒退件：關鍵在照片材質

