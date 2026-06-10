線上換護照7/1起放寬條件！3資格申請「效期不滿1年也可辦」

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暑假倒數即將迎來出國旅遊潮，這時換發護照常常要大排長龍，外交部發言人蕭光偉表示，去年開始實施「有條件式線上申換護照」廣獲好評，今年7/1上午10點開始要再進一步放寬適用對象，未來只要是在台灣設有戶籍的成年人，護照效期不到1年，而且護照資料頁記載的事項沒有要變更，就可以上網申辦，不用現場排隊，讓民眾更加方便。

外交部114年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施，提供符合資格的民眾隨時都可以線上申換護照，迄今已有逾11萬人透過本措施申獲護照，廣獲好評，而為了讓更多民眾可以利用這個措施，外交部宣布今年7月1日上午10點起，擴大適用對象，只要現持護照過期或效期不足1年的人（即與臨櫃申辦條件相同），都可以利用本措施申換護照。

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外交部提醒，只要申請人符合「在台灣設有戶籍的成年人」、「現持護照已逾效期或效期不足1年且未遺失」，且「護照資料頁記載事項未變更」，自7/1上午10點起就能夠使用自然人憑證，透過外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁輕鬆申換護照。

接著在完成繳費10個工作天後，申請人本人攜帶收據、國民身分證正本及效期不足1年的現持護照（已逾期的護照則無須攜帶），親自前往選定的領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處即可領取護照。

責任編輯／張碧珊

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