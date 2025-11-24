線上服務百花齊放！數發部揭露：MyData年度最夯申辦項目是「它」

〔記者邱巧貞／台北報導〕AI時代來臨，政府部門也面臨數位化進程，必須從傳統紙本、臨櫃申辦模式轉型為以資料驅動、一次到位的服務，提供民眾更便利、快速、無縫接軌的公共服務。

其中，特別值得一提的是「MyData個人化資料自主運用平臺」，該平臺在國家發展委員會(簡稱國發會)時期於109 年7月試營運啟動，並於110年4月正式上線。111年，數位發展部(簡稱數發部)成立後並接手該平臺業務，便陸續擴充可以申辦的項目，像近期較為熱門的「有條件式線上申換護照」服務，就讓不少民眾省掉臨櫃排隊的申辦時間，簡化了整體流程，在家動動手指就能輕鬆完成。

數位發展部表示，「MyData個人化資料自主運用平臺」擴大服務族群並提升使用體驗，以人為核心打造「主題服務」，涵蓋便利生活、生活扶助、家庭照護、社會福利、教育學習、稅務服務、婦幼關懷、消費金融及職能發展等主題。

MyData平臺迄今已累積提供143項資料下載、135項臨櫃服務與915項線上服務，會員數突破140萬人，使用次數累計突破680萬次，此規劃橫向拓展至中央機關與縣市政府，延伸更多線上服務，讓數位科技更貼近民眾日常生活。

數發部指出，以「生活扶助」主題為例，國家住宅及都市更新中心「安居好室社會住宅申請」民眾只需透過MyData平臺，經身份驗證及自主同意，就可快速取得戶籍、財產、所得等資料，全程免跑機關、免準備紙本，線上即可完成申請，過往申辦準備資料至少須耗時1日，現在透過MyData平臺相關應備文件一次到位，15分鐘內就可完成。

在「便利生活」主題方面，外交部領事事務局「有條件式線上申換護照」服務，符合「年滿18歲，具臺灣戶籍」、「現持護照已逾期或所餘效期不足6個月，且未遺失」、「護照資料頁登記事項未變更」等條件民眾，經身份驗證及自主同意，即可透過MyData平臺取得戶政、護照資料等應備文件完成線上申辦。待護照製作完成後，再親至外交部或各地辦事處領取，迄今使用量已超過10萬人次。

有趣的是，數位發展部針對114年度熱門線上服務類型進行統計，顯示民眾最常使用的項目為「消費金融」類中的「金融機構」的信貸申請，累積達22.1萬次，居各項服務之冠。其次同樣屬於「消費金融」的信用卡申請，也有17.5萬次的使用量。

在「便利生活」領域中，警察刑事紀錄證明書(良民證)線上申請高達17.3萬次，緊跟在信用卡申請之後；而有條件式線上申換護照服務則也達到9.9萬次，顯示民眾對政府提供的快速辦證服務接受度高。

此外，「職能發展」類的護理人員會員認證申請有5.1萬次，「生活扶助」中的社會住宅申請亦有2.4萬次，說明 MyData平臺逐步拓展至更多元的民生應用場景，滿足不同族群的線上服務需求。

