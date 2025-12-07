線上歌唱平台／徐夢陽

徐夢陽

喜歡唱歌的我，過去常與同學或朋友相約到ＫＴＶ歡唱，一唱就是整個下午。曾瘋狂到清晨七點開始，直到傍晚七點才依依收場。那時ＫＴＶ甚至推出十二小時連續歡唱服務，只要付足費用，就能無限延展歌聲的時光。我與幾位同樣愛唱的人，總是抓住這段時光，把歌唱變成一種固定的聚會儀式。

唱歌，不只是消磨時間的娛樂，它能紓解壓力，也能鍛鍊自信。與言語不同，歌聲可以讓情感在字與字之間流動，伴隨旋律傳達心意。愛唱歌的人，有時候唱的不是旋律，而是自己的心情，是想用聲音說出的情感。

對學生而言，唱歌或許是一種奢侈，但分攤費用、餐飲自備，便能輕鬆實現。高中、大學時的我們，總在考完試後提議唱歌，由其中一人先訂好包廂，避免當天滿位的尷尬。每一次歡唱，都是滿滿的回憶，也是一段青春的延展。

然而疫情來臨後，曾經熱鬧的ＫＴＶ暫時關閉，歌聲被迫收斂。我只能在家哼唱，手握梳子或手機當麥克風，跟著旋律自娛。流行歌曲、懷舊金曲，都是我的歌單；只要旋律響起，便能自豪地跟唱，像是在自己的小世界裡舉辦迷你演唱會。

妹妹知道我的愛好，便介紹我使用線上歌唱平台。這些平台可以讓我把歌聲上傳，也能與其他人交流。起初錄製的歌曲幾乎沒人點閱，但漸漸有人收聽、按讚、留言，讓我意識到自己的歌聲並不平凡。線上平台在疫情期間，成為最大的慰藉：既能歡唱，又能分享，還能接受建議與鼓勵。

前日，我第一次加入一位歌友的線上包廂，這就像一個線上ＫＴＶ，大家排著順序唱歌。我一連唱了好幾首拿手歌曲，獲得不少喝采，心裡的喜悅難以言喻。這片全新的歌唱園地，讓我期待下一次邀約，也讓我在疫情之下，找到既安全又充實的方式，繼續唱歌。

歌聲未曾停歇，也未曾被疫情隔絕——只要有平台、有旋律，熱愛唱歌的心，總能找到自己的出口。