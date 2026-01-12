線上簽約限時0元啟動 永豐首創「信託速配」一站式數位服務 3

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

隨著台灣正式邁入超高齡社會，永豐銀行去（2025）年安養信託受益人數較前（2024）年成長15%、受益資產規模年增27%，皆達雙位數成長。永豐銀行表示，愈來愈多人視信託作為規劃退休與資產防護首選，即（12）日起，創新推出信託速配服務，結合理專諮詢與線上簽約服務，方便客戶在家就能辦理安養信託，加速服務效率；並新增線上信託資產查詢功能，讓客戶能隨時隨地安心掌握資金動向。

永豐銀行說明，信託速配簡化傳統臨櫃申辦流程，從確認客戶需求到信託契約生效數位化，僅須三步驟即可啟動安養信託規劃；首先，客戶透過電話與理財專員溝通確認信託需求、後續接收永豐銀行MMA金融交易網登入連結確認信、確認各項信託契約條件後，即可完成契約簽署，大幅縮短作業時間。透過信託速配的一站式服務，突破時間與空間限制，能有效為客戶省時省力 ; 同時，客戶也能洽詢理專客製化約定信託財產與給付用途，提升資產配置靈活性，打造專業安心的信託新體驗。

永豐銀行表示，客戶簽署安養信託契約預先開立信託專戶，可及早規劃退休財富並全方位保障樂齡生活；為讓客戶安心掌握信託資金動向，亦推出線上信託資產查詢功能，只要登入永豐銀行MMA金融交易網，即可查詢最新信託資產餘額、往來明細等資訊。

另為鼓勵民眾提早進行退休規劃、享受便捷的信託服務，即日起至12月31日，凡年滿55歲或身心障礙客戶申辦預開型安養信託，享簽約費0元限時優惠。詳情請於官網與活動網站查詢。

